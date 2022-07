https://mundo.sputniknews.com/20220727/le-pones-sal-a-la-comida-en-la-mesa-conoce-el-increible-efecto-que-puede-tener-este-habito-1128757690.html

¿Le pones sal a la comida en la mesa? Conoce el increíble efecto que puede tener este hábito

Según un estudio, la acción se vincula con la muerte prematura. Una nutricionista explica la importancia del sodio para el organismo y los daños ocasionados si su consumo es excesivo.

2022-07-27T22:10+0000

2022-07-27T22:10+0000

2022-07-27T22:10+0000

zona violeta

sodio

sal

💗 salud

sociedad

nutrición

alimentos saludables

En términos generales, se estima que tres de cada 100 personas de entre 40 y 69 años muere prematuramente en el mundo por diferentes causas. Un nuevo estudio, publicado en la Revista Europea del Corazón, aporta nuevos datos para entender esta problemática.El informe comprendió a más de 500.000 personas y comprobó que quienes confesaron adicionar sal a su comida cuando estaban en la mesa, tenían 28% más de riesgo de morir anticipadamente, por diferentes patologías.El estudio entendió como muerte prematura al fallecimiento antes de los 75 años. Los consumidores de sal, a los 50 años de edad, tienen entre uno y dos años menos de vida que quienes no consumen o raramente lo hacen.El informe se realizó entre 2006 y 2010, los participantes formaban parte del UK Biobank Study y fueron consultados a través de un cuestionario acerca de sus hábitos sobre el consumo de sal.Según los investigadores de la Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine de New Orleans (EEUU) se trata del primer estudio que confirma la relación entre adicionar sal a los alimentos y la muerte prematura. Esta información puede permitir ahora otro tipo de recomendaciones sobre los hábitos alimenticios.En Zona Violeta dialogamos con la nutricionista peruana Roxana Fernández, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición.Uno de los aspectos causantes de este riesgo se debe a que gran parte de los alimentos, principalmente los pre elaborados o procesados, ya contienen sal, en algunos casos en altos niveles.También durante la cocción de diferentes alimentos se agrega la sal. Por lo tanto, sumarle más al momento de ingerirlos, incrementa notablemente el consumo de sodio afectando la salud.Se comprobó también que estos riesgos detectados se reducen levemente en el caso de quienes consumen altas cantidades de fruta y vegetales.Esto se debe a que algunos de estos alimentos son fuente de potasio, protector y asociado a menores riesgos de muerte prematura, aunque se aclara que no son resultados estadísticamente relevantes.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

