Lady Camones, la nueva figura opositora de Perú que tiene a Pedro Castillo en la mira

Lady Camones, la nueva figura opositora de Perú que tiene a Pedro Castillo en la mira

La congresista de 47 años Lady Camones aparece como una de las nuevas figuras de la derecha peruana y su ascenso a la Presidencia del Congreso puede fortalecer...

américa latina

perú

pedro castillo

keiko fujimori

congreso de perú

política

La votación de una nueva Mesa Directiva en el Congreso de Perú marca un ascenso de Lady Camones, una congresista que ha logrado hacerse un nombre en el legislativo a partir de sus posturas conservadoras, su férrea oposición al Gobierno de Pedro Castillo y sus guiños al fujimorismo.La lista 1, encabezada por Camones, se impuso entre las cuatro listas que se presentaron para presidir la Mesa Directiva del Congreso hasta el año 2023. En la segunda vuelta de la votación, triunfó sobre la lista 3, producto de un acuerdo interpartidario que incluía a Perú Libre —el expartido de Castillo— y el Bloque Magisterial, que todavía apoya al mandatario.Camones no mencionó a Castillo en su discurso de asunción y pero apuntó contra la corrupción. "Vamos a ser drásticos en el combate a la corrupción que impide que el Estado atienda las demandas de los sectores más necesitados de la población: el agua, la salud, la educación, la alimentación y la seguridad"."Desde aquí decimos con toda claridad: no a la corrupción, ni a la impunidad, ni a los blindajes que los peruanos rechazan con toda justicia", continuó Camones, que celebró la detención del exfuncionario del Gobierno de Castillo Bruno Pacheco, investigado por un presunto caso de corrupción.Camones también enfatizó que espera que el Congreso peruano tenga "mayor ímpetu, profundidad y compromiso" para afrontar "los retos difíciles que afronta el país". "El pueblo exige más de nosotros en estas horas difíciles".En ese marco, Camones adelantó su intención de avanzar en los proyectos de reforma política que están en el Congreso, así como promover medidas sobre el empleo.Sin embargo, la victoria de la Lista 1 con Camones a la cabeza puede abrir un escenario de mayor confrontación entre el Legislativo y el Gobierno de Castillo, algo que ha sido una constante desde la asunción del mandatario.En efecto, Camones ha sido, ya desde su puesto anterior como vicepresidenta del Congreso, una de las congresistas más esforzadas en promover acusaciones contra Castillo. Como vicepresidenta del legislativo había intentado acordar una nueva moción de vacancia contra el presidente luego de que surgieran nuevas acusaciones contra Castillo por irregularidades.Ya como nueva presidenta del Congreso, una de las primeras acciones de Camones fue convocar a la fiscal general de la Nación, Liz Patricia Benavidez, que tiene en su haber varias causas que involucra a Pedro Castillo.Desde su asunción, Camones fue clara en mostrarse afín a promover una acusación constitucional contra Castillo. "Si se comprueba que hay indicios de corrupción, el Congreso tiene que actuar de cara a la población. No podemos tener un presidente que está cometiendo delitos. Inmediatamente tenemos que actuar", apuntó a medios locales.En otra declaración, adelantó que apoyaría un nuevo pedido de vacancia contra el presidente en el Congreso, si considera que tiene argumentos."Hay que precisar que no tenemos mociones de vacancia que se hayan presentado actualmente, hay posiciones de algunos congresistas que han anunciado que presentarían, eso se vería en el pleno. Siempre he dicho que si se presenta una vacancia sustentada, sí estaría a favor pero habría que ver el sustento", precisó.La idea de que la nueva Mesa Directiva del Congreso puede estar pensando en una nueva moción de vacancia se fortalece con las declaraciones del tercer vicepresidente electo, Wilmar Elera, de Somos Perú, quien aseguró que los integrantes de la nueva mesa habían firmado un "compromiso de honor" para que ninguno accediera a la Presidencia de Perú en caso de una destitución de Castillo.En contraste con su implacable discurso anticorrupción, Camones alcanzó la Presidencia del Congreso gracias al apoyo de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, sobre quien también pesan acusaciones por lavado de activo en sus campañas electorales.Si bien actualmente pertenece al partido derechista Alianza para el Progreso (APP), Camones inició su carrera política en Fuerza Popular, desde donde se postuló, sin éxito, a la presidencia regional de Áncash en 2018.Volvió a postularse en 2021, esta vez como candidata a congresista y ya por Alianza Para el Progreso, obteniendo una banca.Abogada de profesión, Camones nació el 20 de febrero de 1975 en la ciudad de Chimbote, en la región del Áncash, en el norte peruano. A pesar de su corta carrera como congresista, Camones ya sabe de polémicas: en julio de 2022 se viralizó una grabación suya en la que catalogaba al partido Acción Popular como una "banda delincuencial".

