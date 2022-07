https://mundo.sputniknews.com/20220727/brasil-importara-25000-toneladas-de-diesel-de-rusia-cada-mes-1128758358.html

Brasil importará 25.000 toneladas de diésel de Rusia cada mes

Brasil importará 25.000 toneladas de diésel de Rusia cada mes

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La empresa UpTime Brasil, una importadora del estado brasileño de Santa Catarina (sur), lo tiene casi todo listo para empezar a... 27.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-27T20:22+0000

2022-07-27T20:22+0000

2022-07-27T20:22+0000

américa latina

brasil

rusia

📈 mercados y finanzas

diésel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1119966771_0:79:960:619_1920x0_80_0_0_7d9600dc9e49c8a5d49beb051f123b68.jpg

"Pretendemos traer en barco 25.000 toneladas de diésel al mes, durante 12 meses o en 12 entregas", afirmó, pocos días después de que el presidente Jair Bolsonaro anunciara que Brasil quiere importar el máximo de diésel posible de Rusia.La importadora brasileña consiguió la autorización de la estatal Agencia Nacional del Petróleo (ANP) para adquirir diésel ruso a mediados de mayo, y ya se firmó el acuerdo con la refinería rusa que aportará el combustible.Desde entonces se están ultimando los detalles, sobre todo la parte de las garantías financieras, a la espera de poder confirmar la fecha de llegada del primer cargamento.Rosa remarcó que las sanciones no afectan al precio del diésel, pero sí dificultan la importación: "Tenemos que buscar una alternativa para operarlo financieramente, usando un banco asiático, un avalista de la refinería, etcétera", explica.Lo que sí afecta al precio del diésel son los costes del transporte desde Rusia, pero Rosa destacó que habrá ajustes para atender dentro de un precio límite "aceptable en el mercado brasileño", sin dar más detalles.Buenas relacionesPara el empresario, es importante que Brasil y Rusia mantengan su relación comercial, sobre todo porque ambos países forman parte del grupo BRICS, grupo que también integran China, la India y Sudáfrica."Además, económicamente tenemos una excelente relación, y Brasil necesita productos rusos, sobre todo petróleo y sus derivados. La pregunta que queda en el aire es por qué no usar esa relación", apunta Rosa.En este sentido, valoró positivamente que el presidente Bolsonaro haya mantenido las relaciones diplomáticas y comerciales con Rusia a pesar de la situación en Ucrania, destacando su postura favorable a la importación de combustibles y fertilizantes.Hace unos días, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Franca, también confirmó que el Gobierno buscará importar el máximo posible de diésel de Rusia, país que definió como un proveedor seguro.Brasil es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero no consigue refinar lo suficiente para satisfacer la demanda interna, lo que hace que los precios del diésel y la gasolina se hayan disparado en los últimos meses.

https://mundo.sputniknews.com/20220713/mas-alla-de-las-sanciones-economicas-bolsonaro-anuncia-la-compra-de-diesel-ruso-1128128820.html

https://mundo.sputniknews.com/20220713/brasil-desafia-las-sanciones-y-comprara-diesel-ruso-1128161808.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, rusia, 📈 mercados y finanzas, diésel