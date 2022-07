https://mundo.sputniknews.com/20220712/brasil-espera-comprar-lo-maximo-que-pueda-de-diesel-de-rusia-1128118777.html

Brasil espera comprar "lo máximo que pueda" de diésel de Rusia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos Franсa, aseguró que el país quiere comprar la mayor cantidad posible de... 12.07.2022, Sputnik Mundo

"Tenemos que garantizar el diésel suficiente para el 'agronegocio' y para los conductores brasileños", afirmó el canciller en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, y añadió que Brasil "comprará lo máximo que pueda" de Rusia, según recoge el diario O Povo.El canciller recordó que Brasil es un "socio estratégico" de Rusia, país que definió como un "proveedor seguro" en un momento en que el Gobierno brasileño busca seguridad en pleno contexto de riesgo de abastecimiento a nivel mundial.Asimismo, Brasil tiene un stock de diésel que duraría 50 días si el país no importa combustible del extranjero, según afirmó el ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, que consideró que el país está bien preparado.Brasil es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero no consigue refinar lo suficiente para satisfacer la demanda interna.En una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, el 26 de junio, Bolsonaro consiguió de Rusia el compromiso de que no se interrumpiría la exportación de fertilizantes, que son clave para el buen funcionamiento del poderoso sector agrícola y ganadero de Brasil.El 11 de julio, el presidente Bolsonaro ya anunció un acuerdo para importar diésel de Rusia, y remarcó que será más barato que el que hay disponible en estos momentos y que podría empezar a llegar en un plazo de 60 días, pero no dio más detalles.

📈 mercados y finanzas, brasil, diésel, rusia