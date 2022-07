https://mundo.sputniknews.com/20220713/brasil-desafia-las-sanciones-y-comprara-diesel-ruso-1128161808.html

Brasil desafía las sanciones y comprará diésel ruso

Brasil desafía las sanciones y comprará diésel ruso

El país sudamericano importa alrededor del 30% del diésel que utiliza. Según el presidente Jair Bolsonaro, "hay un acuerdo casi cerrado" para que Moscú sea su proveedor.

Una posible escasez de diésel sumaría un nuevo componente en un escenario ya complejo: inflación del 11,89%, desempleo, y pobreza.El 60% de los casi 214 millones de brasileros se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, es decir no tiene garantizada su próxima comida. En tanto el 15% pasa varios días sin comer.La decisión gubernamental busca garantizar el acceso a este combustible y evitar un empeoramiento de la situación.Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, las sanciones a Rusia y el aumento global de los combustibles el gobierno brasilero ha tomado medidas como la eliminación de los impuestos estatales y la rebaja del precio del diésel.Esto se enmarca, además, en un escenario de disputa electoral ante los comicios presidenciales del 2 de octubre que tienen al ex presidente Luiz Inacio Lula Da Silva como favorito.Sobre el rechazo de Estados Unidos y la Unión Europea a Brasil por la compra de diésel ruso, Piscitelli considera que “no hay una perspectiva inmediata” de que suceda.“Brasil ya está muy aislado de sus aliados tradiciones y con esa dependencia de la producción de los derivas de petróleos, la posición de Bolsonaro es preventiva”, remarcó el entrevistado.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

