Perú, alerta al registrar más de 200 casos de viruela del mono

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la viruela del mono como una emergencia de salud pública de alcance internacional, el Ministerio de Salud peruano confirmó que, al 25 de julio, tiene 208 casos confirmados en ocho regiones del país.La zona conocida como Lima Metropolitana (conformada por cincuenta distritos) registró 175 casos, mientras la región de Callao alcanzó 12 y La Libertad reunió 11.La región denominada Lima Provincias y Cusco reportaron dos casos, mientras que Tacna, Loreto y Piura registraron tan solo uno.La cifra es de las más elevadas de América Latina, solo superada por la de Brasil, que registró 700 casos de viruela del mono. Por debajo de Perú aparecen otros países como México y Argentina, con 60 y 18 casos respectivamente.En este marco, el Ministerio de Salud peruano aclaró que todos los pacientes identificados reciben tratamiento, están siendo monitoreados y se están rastreando sus contactos. A su vez, 27 de ellos ya fueron dados de alta médica.La cartera también advirtió a los peruanos sobre qué acciones tomar para prevenir el contagio de la enfermedad, endémica en muchos países africanos y que se hizo presente en al menos 75 países alrededor del mundo, donde superó los 16.000 casos en total, de acuerdo a la OMS.El ministro de Salud, Jorge López ya adelantó a la prensa peruana que se evalúa la adquisición de la vacuna contra la viruela del mono: "Seguimos trabajando al respecto (...) lo único que nos falta es la vacuna, lo cual está actualmente siendo evaluado por el Comité de Expertos y ver si vamos a tener la necesidad de comprar esa vacuna para nuestro grupo de riesgo".Entre las recomendaciones se encuentran:La enfermedad, si bien no es letal (presenta una tasa de mortalidad menor al 10%), genera malestar corporal, dolor de cabeza y muscular, cansancio e inflamación en los ganglios linfáticos y en una segunda etapa, produce fiebre y lesiones en la piel, principalmente en las manos y el rostro.Si bien se ha difundido que la mayoría de los casos de contagio se produjeron mediante fluidos corporales a través de relaciones sexuales, la transmisión de la viruela del mono se produce también mediante gotículas de saliva y contacto con las ampollas de la persona contagiada.También puede producirse por contacto con objetos contaminados como sábanas, toallas o ropa de quien atraviesa la enfermedad así como a través de un animal portador.Actualmente si bien la vacunación contra la viruela del mono es concebida como no necesaria para la OMS, si es recomendada luego de haber estado expuesto a la enfermedad.En ese sentido y en medio de la discusión sobre el abastecimiento de vacunas contra la enfermedad, la organización internacional se encuentra actualmente desarrollando un mecanismo de “coordinación mundial para la distribución de vacunas”.Mientras que la OMS prioriza el aislamiento como una de las medidas más convenientes para combatir la epidemia, algunos especialistas sostienen que el país no debe limitarse a dar seguimiento a los contactos sino que debe apostar a las vacunas y antivirales contra la enfermedad.

