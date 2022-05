https://mundo.sputniknews.com/20220519/asi-es-la-viruela-del-mono-la-extrana-enfermedad-que-preocupa-al-mundo-1125635383.html

Así es la viruela del mono, la extraña enfermedad que preocupa al mundo

Aunque se parece a la viruela común, la viruela del mono produce una enfermedad más leve, aunque en realidad hasta el momento se conoce muy poco de este... 19.05.2022, Sputnik Mundo

Apareció por primera vez el 7 de mayo de 2022 en el Reino Unido. Desde entonces, la enfermedad es estudiada en los países donde se han presentado brotes: España, Portugal, Estados Unidos, Italia, Suecia, Camerún, Nigeria, República Democrática del Congo, entre otras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no cuenta con datos fehacientes y plenamente comprobables sobre la viruela del mono, pero ya existen algunos indicios: el contacto sexual probablemente esté relacionado con su transmisión y sus síntomas son menos graves que los que produce la viruela normal. El médico mexicano Mauricio González, radicado en Estados Unidos y experto en medicina de emergencias por la New York Medical College, advierte que la viruela del mono pertenece al grupo de los Orthopoxvirus, que suelen albergarse en animales, pero también son capaces de adaptarse al cuerpo humano. La Agencia Británica de Seguridad Sanitaria (UKHSA) ha registrado a siete pacientes con esta enfermedad. Cuatro de ellos se identifican como personas homosexuales, bisexuales u hombres que mantienen contacto sexual con otros hombres. Lo anterior ha llevado a los científicos y médicos a concluir, de manera asociativa, que existe una relación importante entre el contacto sexual y el contagio. Sin embargo, aún no existen conclusiones definitivas. De acuerdo con testimonios y observaciones médicas realizadas en los países donde se han presentado casos, la viruela del mono tiene los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y nódulos linfáticos inflamados que se presentan previo a las lesiones de piel, que son de color oscuro. "Existen tratamientos potenciales como tecovirimat y cidofovir. Estos antivirales tienen efecto contra este virus in vitro pero no han sido probados en áreas endémicas", señala el experto. "¿Por qué ha resurgido esta enfermedad? Nadie sabe. Se cree que las personas que recibieron la vacuna contra viruela tienen menos riesgo y personas jóvenes que no la tienen, pueden estar en mayor riesgo. Pero esto es especulación", agrega.

