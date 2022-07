https://mundo.sputniknews.com/20220726/moscu-rusia-tiene-dudas-sobre-la-israeli-sojnut-desde-el-punto-de-vista-del-cumplimiento-de-la-ley-1128702458.html

Moscú: Rusia tiene dudas sobre la israelí Sojnut desde el punto de vista del cumplimiento de la ley

Moscú: Rusia tiene dudas sobre la israelí Sojnut desde el punto de vista del cumplimiento de la ley

Rusia tiene preguntas para la Agencia Judía (Sojnut) en cuanto al cumplimiento de la ley rusa, pero no hay necesidad de politizar la situación y proyectarla... 26.07.2022, Sputnik Mundo

Respecto a la posibilidad de unirse a las sanciones antirrusas y alejarse de una posición neutral, Peskov comentó: "¿Y quién de Israel lo dejó claro? No he escuchado a nadie de Israel aclararlo". El portavoz agregó que "hay cuestiones en cuanto al cumplimiento de la legislación rusa con respecto a Sojnut, y no hay necesidad de politizar esta situación y proyectarla sobre todo el complejo de las relaciones ruso-israelíes".Peskov destacó que es necesario tratar esta situación con mucho cuidado.Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, negó que la demanda del cierre de las oficinas de la Agencia Judía en Rusia obedezca a motivos políticos, pero calificó como "poco constructiva" la posición que Israel mantiene últimamente.El Ministerio de Justicia de Rusia afirma que la Agencia Judía, encargada de promover la emigración a Israel entre otras cosas, está recogiendo de modo ilegal información sobre ciudadanos rusos. Un tribunal de Moscú va a celebrar el 28 de julio la audiencia preliminar sobre la demanda de cesar las actividades de Sojnut en Rusia. El primer ministro israelí, Yair Lapid, ya advirtió de que el cierre de esta sería un hecho grave que afectaría las relaciones bilaterales.

