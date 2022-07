https://mundo.sputniknews.com/20220726/el-juego-de-tronos-de-kiev-por-que-zelenski-anula-la-nacionalidad-de-los-oligarcas-ucranianos--1128709323.html

El Juego de Tronos de Kiev: ¿por qué Zelenski anula la nacionalidad de los oligarcas ucranianos?

A mediados de junio se dio a conocer que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, decidió quitar la nacionalidad a una lista de personas, entre las cuales... 26.07.2022, Sputnik Mundo

Los más destacados Gennadiy Korban, Vadim Rabinovich y el infame Ihor Kolomoiski. No hubo confirmación oficial de esta información, pero al mismo tiempo tampoco hubo ninguna refutación y sí hubo una confirmación por algunas de las personas de esta lista.A primera vista puede parecer que así Zelenski busca limpiar y democratizar los procesos políticos en el país, pero en realidad está ocurriendo todo lo contrario. Y, curiosamente, es muy probable que a cada una de estas personas se les quite la nacionalidad por una razón diferente.En el caso de algunos es una herramienta para eliminar a oponentes políticos, y en otros casos sirve para proteger a los patrones de Zelenski, como Kolomoiski.La explicación radica, entre otras cosas, en una ley clave que firmó el mandatario y con la que obtuvo el control definitivo del país.Ley contra oligarcasA finales de 2021, Zelenski firmó la llamada ley sobre oligarcas, que tendría que entrar en vigor en mayo de 2022. En aquel entonces, el presidente ucraniano presentó esta firma como una de las decisiones de mayor importancia histórica de Ucrania. ¿Por qué lo dijo y por qué en tal caso hubo muchos oponentes a esta ley?Este documento estipula que el Consejo de Seguridad Nacional gestionará un registro de personas calificadas como oligarcas, y que el presidente será el que firme las decisiones de dicho consejo. Para llegar a ser calificado como un oligarca uno tiene que cumplir con los siguientes criterios:Se hace obvio que se trata de unos criterios ambiguos, que pueden aplicarse a muchas personas y no tienen una definición exacta. Más aún, cabe destacar que en 2021 la lista de los 100 más ricos de Ucrania comenzaba con una fortuna de más de 130 millones de dólares, razón por la cual un enorme número de individuos con medios económicos pueden ser calificados como oligarcas.Cuando alguien es incluido en esta lista, se le aplican las siguientes restricciones:Hay que tener en cuenta que cuando se firmó la ley, los índices de aprobación de Zelenski estaban por los suelos, y esta era una manera de demostrar que estaba en contra de los oligarcas, y al mismo tiempo excluir a potenciales oponentes políticos.Esta fue, precisamente, una de las principales críticas de esta ley: que hay un obvio conflicto de intereses, pues se puede usar como un arma política donde prácticamente cualquier oponente del actual presidente puede ser proclamado como oligarca.Por ejemplo, figuras políticas tales como Víktor Medvedchuk y Petró Poroshenko tenían sus propios canales de televisión, y de tal modo esto claramente interfería con sus ambiciones políticas y empresariales.De hecho, los oligarcas cercanos a Zelenski también podrían deshacerse de sus competidores con las manos del presidente. Los críticos de la nueva ley también apuntaban a que el Consejo de Seguridad podría exigir sobornos para que una determinada persona no sea incluida en esta lista o se la elimine de allí.Se temía que de este modo Zelenski pudiera acabar siendo el único oligarca legal con un imperio de medios de comunicación. Irónicamente, eso fue lo que pasó tras el inicio de la operación militar especial de Rusia: el presidente esencialmente tomó bajo su total control todos los medios del país y cerró los demás.¿Defiende Zelenski a su patrón o muerde la mano que le da de comer?Que se le quitara la ciudadanía a Ihor Kolomoiski ha sido especialmente sorprendente para los que estaban siguiendo el panorama político de Ucrania de los últimos años, pues múltiples informes apuntan a que este hombre es el patrón de Zelenski.El actual presidente trabajó para la cadena del oligarca ucraniano, donde precisamente jugó el papel del presidente del país en una popular serie de televisión. Cuando llegó la hora de las elecciones reales, Kolomoiski puso a la disposición de Zelenski todo su imperio mediático. De hecho, incluso el auto que usaba el actual presidente del país le pertenecía a una de las compañías del oligarca.Cuando Zelenski ganó las elecciones presidenciales, la relación solo se hizo más fuerte. Así, los medios ucranianos aseguran que el oligarca nominó a 30 diputados al partido político de Zelenski, manteniendo así su influencia en el Parlamento. Los negocios también fueron en alza para Kolomoiski que con la ayuda del Gobierno logró hacerse con el control de la petrolera estatal Ukrnafta.Otra herramienta en las manos del oligarca son los regimientos neonazis, muchos de los cuales fueron fundados y se mantuvieron con su financiación. Estos incluyen el infame Azov, Pravi Sektor y S14. En esencia, se podría decir que Kolomoiski se formó todo un ejército privado, que sigue recibiendo apoyo estatal a día de hoy.Zelenski voló a la ciudad de residencia de Kolomoiski, Ginebra, 11 veces entre 2017 y junio de 2018. Luego, cuando el oligarca se mudó a Israel, Zelenski dejó de volar a Suiza y realizó tres vuelos a Tel Aviv en dos meses a finales de 2018, según los registros de vuelos.Los dos negaban que se haya tratado de encuentros políticos, y que todo esto tenía que ver solo con el trabajo televisivo, aunque muchos críticos pusieron en tela de juicio que un actor tenga que volar a otro país mensualmente para ver al dueño de una cadena de televisión.Según el decreto filtrado, cuya veracidad no ha sido ni confirmada ni refutada, la razón que se presenta para quitar la ciudadanía de Kolomoiski es que el oligarca tiene más de una, lo cual está prohibido por ley en Ucrania. Pero en tal caso, surge una pregunta: ¿por qué le quitaron la ciudadanía solo ahora? Pues recibió su ciudadanía israelí en la década de 1990, aparte de su tercer pasaporte chipriota.En vista de todo esto y en caso de que se confirme la revocación de la ciudadanía ucraniana de Kolomoiski, se pueden sacar dos probables asunciones. La primera, es que es una manera de proteger al patrón de Zelenski para que no pierda la influencia que tiene en el país. Y la otra, es que Zelenski está cortando lazos con el hombre que lo elevó al poder.Sin nacionalidad, no hay oponente políticoOtra persona de la lista de individuos a los que les revocaron la ciudadanía fue Gennadi Korban, quien entre otras cosas, ha sido el jefe de la defensa territorial de la región de Dnepropetrovsk. Pero su mayor defecto fue ser un crítico abierto de la política y acciones de Zelenski.De hecho, Korban ha confirmado en sus redes sociales que efectivamente le requisaron el pasaporte cuando intentaba volver a entrar en Ucrania "por una llamada desde la Oficina del presidente".Lo que ocurre, es que Korban estaba detrás de las declaraciones de la congresista estadounidense de origen ucraniano, Viktoria Spratz, quien levantó el tema de la corrupción en Ucrania en el contexto de las ayudas económicas.

