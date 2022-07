https://mundo.sputniknews.com/20220725/tips-para-saber-si-padeces-cansancio-mental-1128682706.html

Tips para saber si padeces cansancio mental

No lo vemos pero afecta de diferentes formas al organismo. Especialistas explican síntomas, cómo repercute en el rendimiento deportivo y las formas de abordarlo.

Existe un debate sobre si es peor el cansancio físico o el mental. Si bien no hay un método particular para medir la carga mental, existen factores que permiten identificarlo y se ha comprobado que este tipo de fatiga genera un efecto mayor por la carga de factores que repercuten en el organismo.Uno de ellos es la salud mental, la necesidad de tener un estado de bienestar y equilibrio. Cada ser humano posee tres dimensiones: lo biológico, lo psicológico y lo social. Un desequilibrio en estos aspectos es un factor desencadenante de esta problemática.Problemas para dormir durante tres semanas consecutivas, fallas en la memoria, dispersión y falta de motivación son los principales síntomas del cansancio mental, según la psicóloga boliviana Tatiana Flores Orozco.No detectar estas advertencias y tratarlas a tiempo puede derivar en trastornos de ansiedad, depresión o problemas gástricos, patologías más difícil de abordar.Para entender el funcionamiento de nuestro organismo desde el punto de vista químico, la psicóloga explica que, por ejemplo, nos levantamos y activamos el cuerpo. Pero ya empezamos a ver que se nos hace tarde, debemos ordenar las cosas para llegar a tiempo y otras tareas, y eso genera estrés. Allí aparece la hormona cortisol, que no se va, nos acompaña y recorre nuestro cuerpo todo el día.Por lo tanto, Flores Orozco recomienda realizar ejercicio físico, tener una buena alimentación y ordenar la rutina, entre otros consejos para evitar esta situación.Las extensas horas frente a pantallas de computadoras o teléfonos celulares son otro factor desencadenante del cansancio mental. Y esto repercute en diferentes aspectos de la vida, uno de ellos el rendimiento deportivo.Afectación al desarrollo cognitivo y falta de concentración son algunos de sus efectos observados en los deportistas, a criterio la experta."Lo adecuado sería manejar [la tecnología] entre una hora o dos horas por día, el contacto con el móvil a redes sociales, ingresos a búsqueda o contacto con familiares y amigos", recomendó la especialista boliviana.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

