África no tiene miedo: se acerca a Rusia pese a advertencias de Occidente

África no tiene miedo: se acerca a Rusia pese a advertencias de Occidente

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, está de gira por ese continente. Estrategas antirrusos descubren que "Occidente no lo es todo". Rusia, esperanza de un... 25.07.2022

África no tiene miedo: se acerca a Rusia pese a advertencias de Occidente

África quiere acercarse a Rusia pese a advertencias de Occidente de evitar de hacerloLos países africanos buscan un mayor acercamiento con Rusia pese a las advertencias de Occidente que de "no se puede firmar ningún documento" con Moscú y ni siquiera "tomarse fotografías" con personalidades oficiales rusas.La actual gira africana del canciller ruso, Serguéi Lavrov, es una muestra más de que los países del continente tienen interés en desarrollar las relaciones con Moscú en los ámbitos más diversos para el beneficio mutuo.Estrategas antirrusos descubren que "Occidente no lo es todo""Pero… ¿a Rusia le están afectando las sanciones o no?" Es lo que se pregunta el autor Daniel Iriarte en un reciente artículo para El Confidencial, donde llega a la conclusión de que "las medidas impuestas sobre la economía rusa no están teniendo el efecto esperado".El periodista coincide "con numerosos artículos en la prensa estadounidense y europea" que constan que las sanciones occidentales "apenas" están teniendo impacto en la economía rusa, que "está obteniendo ingresos récord con la exportación de hidrocarburos gracias a unos precios que se han disparado precisamente por estas restricciones", al tiempo que "el coste para los países occidentales está siendo enorme".Rusia, esperanza de un futuro no colonial para ÁfricaLas crecientes relaciones de Moscú con el 'continente negro', donde en estos momentos se encuentra de gira el canciller ruso, Serguéi Lavrov, provoca la rabia de Occidente. De acuerdo con el congresista norteamericano, Michael McCaul, lo que persigue el Kremlin es "saquear los recursos" de África, cuyos países, según sus palabras, deben ser presionados para hacer negocios "con el mundo libre" en vez de con un "criminal de guerra" como es Rusia, de acuerdo con EEUU.Lo curioso de estas declaraciones es que el llamado "mundo libre" es quien lleva siglos saqueando África, habiendo convertido a sus habitantes en esclavos, y sigue tratándolos como seres inferiores. Es algo que demuestra el trato que reciben los refugiados africanos en la Unión Europea, un trato que contrasta enormemente por la acogida que reciben los ucranianos, tal y como acaba de denunciar Ayoluwa Etondo, presidente de la Asociación de Refugiados Africanos.Juan Carlos Monedero explica de qué trata la polémica ley de Memoria Democrática en España"España se acostó fascista y se levantó democrática". Así describe el politólogo y político español Juan Carlos Monedero, la ley de Memoria Democrática, cuyo objetivo es la reparación de las víctimas del franquismo y el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Esta ley es vista por muchos sectores de la sociedad como algo positivo, aunque para otros, sobre todo los más conservadores, es algo inoportuna.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

