https://mundo.sputniknews.com/20220723/mexico-la-politica-exterior-de-lopez-obrador-se-desliga-de-eeuu-1128639389.html

México: la política exterior de López Obrador se desliga de EEUU

México: la política exterior de López Obrador se desliga de EEUU

La administración de AMLO se proyecta hacia las potencias emergentes. 23.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-23T05:49+0000

2022-07-23T05:49+0000

2022-07-23T05:49+0000

gps internacional

andrés manuel lópez obrador

eeuu

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1128639217_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_46566e4d8259c82e7e57c4ff8b8495e3.png

México: la política exterior de López Obrador se desliga de EEUU La administración de AMLO se proyecta hacia las potencias emergentes.

En el marco de las fricciones entre México con Canadá y EEUU con motivo de las negociaciones dentro del T-MEC, el investigador mexicano Aníbal García dialogó con GPS Internacional para analizar las características de la política exterior mexicana durante el Gobierno de López Obrador.México ya prepara su defensa para responder a las solicitudes de audiencia hechas por EEUU y Canadá, cuyos gobiernos acusan al mexicano de violar diversas cláusulas del Tratado de Libre Comercio (TLC)firmado entre los tres países, T-MEC. Al respecto, "desde que AMLO fue electo presidente México, se alcanzó renegociar el capítulo 8 del TLC, el cual se conoce como el capítulo energético", sostuvo. El Tratado estipula que las partes respetarán el derecho constitucional mexicano en dicho sector.Con respecto a las relaciones bilaterales entre México y EEUU, los vínculos entre la administración de Biden con la de Andrés Manuel López Obrador "han sido cordiales, de respeto mutuo y, sobre todo, a la soberanía de ambos países", explicó García. Ello diferencia a López Obrador de otras administraciones mexicanas, añadió el investigador. En este sentido, "la agenda de Biden con América Latina es bastante amplia, desde el tema migratorio, al tema comercial y político, así como la defensa a la democracia", sostuvo.AMLO apuesta a diversificar las relaciones de México con el mundoCon respecto a la política exterior mexicana, "este es uno de los fuertes de AMLO, ya que no se ha basado sólo en EEUU, sino que es más diversa y se centra en la recuperación de las relaciones con los países de América Latina y el Caribe", expresó. Ello se notó durante la presidencia en la CELAC, "mediante el fortalecimiento que tuvo con Argentina y Bolivia", expresó. Asimismo, "se destacan la relaciones que se han establecido con Medio Oriente, India y Rusia", concluyó García.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista costarricense Carlos Murillo, con quien dialogamos sobre la coyuntura política de Costa Rica y los desafíos que enfrenta la región centroamericana.Costa Rica plantea crear alianzas para mitigar la migración irregularEl presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, abogó por crear alianzas internacionales para eliminar las causas de la migración irregular, desatada por factores como la violencia, la persecución y la falta de oportunidades. Al respecto, "hay que comprender que la migración hoy es multicausal", indicó Murillo. En este sentido, "no es sólo un problema de los países que la generan ni de los receptores, sino también, como es el caso de Costa Rica, de los países de tránsito", sostuvo el investigador.En este marco, "la iniciativa del presidente Chaves es tratar que el asunto no se quede sólo en manos de unos pocos países, sino en una alianza donde estén los tres actores: los generadores, los receptores y los de tránsito", explicó. Sin embargo, "el problema de ello es que no hay una ruta de política exterior de esta administración", indicó. Por su parte, "las relaciones con EEUU tampoco están claras debido a que no hay una agenda precisa de política exterior", concluyó el investigador.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre el campo de la Economía Política Internacional.La PercuteríaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el percusionista uruguayo Luis Gutiérrez, con quien dialogamos sobre la actividad que realizará el músico argentino Santiago Vázquez el próximo 31 de julio en el marco de La Percutería, que es un proyecto musical en el cual convergen el ritmo, la percusión y la improvisación libre y pautada.

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrés manuel lópez obrador, eeuu, méxico, аудио