AMLO se defiende de EEUU y Canadá: "El presidente de México no es un títere"

"En vez de defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, [nuestros opositores en México] están defendiendo a las empresas eléctricas del extranjero. Son unos traidores a la patria. ¿Pero saben qué? Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero y el presidente de México no es títere, no es pelele de ningún Gobierno del exterior. Por eso vamos a defender nuestro derecho", advirtió el presidente de México.