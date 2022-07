https://mundo.sputniknews.com/20220722/viceministro-paraguayo-nuestra-seguridad-alimentaria-esta-en-riesgo-1128614327.html

Viceministro paraguayo: "Nuestra seguridad alimentaria está en riesgo"

Viceministro paraguayo: "Nuestra seguridad alimentaria está en riesgo"

LUQUE (PARAGUAY) (Sputnik) — El conflicto en Ucrania está "muy lejos" del Mercado Común del Sur pero afecta al bloque, dijo a Sputnik el viceministro de...

Afirmó que el canciller de Paraguay le transmitió al encargado de negocios de Ucrania que el país es "respetuoso del derecho internacional público" y por esa razón intentó el consenso en el Mercosur para un diálogo con Zelenski.— ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de Uruguay de hacer un TLC entre Mercosur y China?— Cuando haya una propuesta formal de un acuerdo en conjunto, lo vamos a evaluar. Podríamos evaluarlo, podríamos contemplarlo. Pero aún no hay una propuesta formal. La jornada no fue tensa, fue abierta, transparente, cada uno de los estados partes expresaron sus opiniones. Paraguay fue claro en su posición, los otros países también, esperemos privilegiar el enfoque conjunto que es lo que establece los textos fundacionales. Sabemos la posición de Uruguay, el tema está sobre la mesa y lo seguiremos discutiendo.— ¿Usted cree que peligra el Mercosur?— Nosotros pensamos que los textos fundacionales son de cumplimiento obligatorio. Si hay un planteamiento de modificar los textos fundacionales, daremos nuestra opinión y lo evaluaremos. Lo que nosotros queremos en un diálogo sincero, si no hay condiciones de seguir en la profundización del Mercosur, conversemos, pongamos las cartas sobre la mesa. Nosotros no decimos que estamos en condiciones de modificar, sino que de evaluar.Para nosotros, como país pequeño, sin litoral, que necesitamos de los demás estados partes, la determinación por consenso es la piedra angular para un proceso de integración. La posición de Paraguay es clara, transparente y contundente. Reivindicamos el respeto al derecho internacional público y al cumplimiento de los textos fundacionales. Nosotros creemos en una integración donde todos tenemos que respetarnos.— ¿Cómo definiría las relaciones entre Mercosur y Rusia?— Es un tema que está a nivel de cancilleres. El presidente Zelenski planteó un diálogo con el Mercosur, el canciller paraguayo hizo las gestiones y no encontramos consensos. Es un conflicto que está muy lejos nuestro y no queremos transportarlo, nos afecta pero nosotros ya nos expresamos, somos respetuosos del derecho internacional público y tenemos que buscar el consenso. Eso se lo transmitió el canciller paraguayo al encargado de negocios de Ucrania.— ¿Cómo definiría las relaciones entre Rusia y Paraguay?— Paraguay sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Rusia, el embajador ruso está acá, tenemos un embajador que está designado y está a las puertas de ir a Moscú. Este tema no fue abordado en la cumbre del Mercosur. Lo que sí podemos decir es que el conflicto en Ucrania afecta a todos los países del Mercosur con shock inflacionario y déficit de producción de alimentos y queremos abordar medidas en conjunto para enfrentar la situación. Nosotros somos proveedores confiables de alimentos, esa seguridad alimentaria está en riesgo por el aumento de precios de los combustibles y de los fertilizantes y estamos viendo cómo mitigar ese impacto. Pero por ahora no estamos trabajando de forma conjunta.— ¿Cómo evalúa el impacto de las sanciones a Rusia en Paraguay?— Nosotros nos expresamos diciendo que somos fieles cumplidores de la carta de las Naciones Unidas, es un conflicto que para nosotros es inaceptable. En cuanto a las sanciones, estamos evaluando, no hemos tomado ninguna sanción. Hicimos un pronunciamiento político. El Mercosur es una zona de paz y lejos del conflicto, eso tenemos que seguir proyectando.Con respecto a Paraguay, está ralentizado nuestro comercio. Rusia es el mercado destino de la producción de carne bovina alrededor de 300 millones de dólares, que representan un poco menos del 3% de las exportaciones totales. Queremos seguir vendiéndole a Rusia hasta tanto no consigamos otros mercados. Nosotros no rompimos relaciones diplomáticas con Rusia. El comercio entre ambos países está ralentizado y el sistema de pago está complicando la situación.— ¿Podrían aceptar un sistema de pago ruso equivalente al Swift?— Eso aún no ha sido analizado.— Yo no tengo ninguna otra pregunta, ¿quiere decir algo más?— Queremos hacer una evaluación sobre lo que hemos logrado durante la presidencia del Mercosur. Para nosotros fue un éxito tener una cumbre presencial, la reducción del arancel en un 10% y la culminación de un TLC con Singapur es una señal inequívoca de que cuando trabajamos juntos podemos lograr buenos resultados y la conformación de una delegación para la integración física.Para Paraguay la integración física, la conectividad es clave al no tener salida al mar. La conectividad para nosotros es fundamental. También es un avance en la integración digital, porque queremos tener un acceso en las mejores condiciones a los submarinos de cable de fibra óptica.Todos estos elementos constituyen en la modernización del bloque, que no solo se puede reducir a la flexibilización. Durante la cumbre se mostró que si bien con opiniones diferentes, como ocurre en todos los procesos integración, podemos avanzar juntos para aumentar nuestra capacidad de negociación.

