Cumbre del Mercosur comienza con tensiones e interrogantes sobre futuro del bloque

Cumbre del Mercosur comienza con tensiones e interrogantes sobre futuro del bloque

MONTEVIDEO (Sputnik) — Especial expectativa rodea la reunión de jefes de Estado del Mercosur (Mercado Común del Sur) que se realizará este 21 de junio. 19.07.2022

américa latina

mercosur

💬 opinión y análisis

uruguay

argentina

El reciente anuncio de Uruguay sobre el comienzo de negociaciones con China para un tratado de libre comercio (TLC) tensionó las relaciones entre los miembros y generó especulaciones sobre cuáles serán las posiciones que se adoptarán en tiempos en que algunos analistas y políticos temen por el futuro del bloque.Además de las negociaciones de Montevideo con Pekín, en el encuentro probablemente se hablará sobre las largas gestiones comerciales del bloque sudamericano con la Unión Europea, sobre la posible rebaja del Arancel Externo Común (AEC) y sobre un TLC con Singapur.TensionesEl 13 de julio, Uruguay hizo un anuncio que no cayó del todo bien al resto de sus socios: el presidente Luis Lacalle Pou confirmó el inicio las negociaciones con China para un TLC.Lacalle Pou agregó que comunicó esta noticia a los todos los partidos políticos en Uruguay y que el canciller Francisco Bustillo la informó a los demás países del Mercosur.El bloque está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela (actualmente suspendido).El viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Raúl Cano, durante una entrevista con la Agencia Sputnik admitió que el anuncio de Uruguay "generó alguna incomodidad dentro del Mercosur".El ministro señaló que es "más que probable" que este tema se trate durante la cumbre del bloque.Además, dijo que su país revindica que cualquier decisión en gestiones externas debe ser aprobada por los miembros Mercosur.Esto podría motivar en la cumbre un nuevo debate sobre los llamados a una flexibilización que permita a los países miembros negociar acuerdos de libre comercio con otras naciones, algo que pide Uruguay, con cierto interés de Brasil pero con el rechazo de Argentina.El 26 de marzo de 2021, durante una cumbre por los 30 años del Mercosur, el presidente uruguayo dijo que, al no permitir esa flexibilización, el bloque estaba siendo un "lastre" para su país.Su par argentino, Alberto Fernández, respondió duramente, señalando que quien considere que el Mercosur es un lastre, puede "tomar otro barco".¿Postura de Argentina?Por el momento Buenos Aires se ha negado a dar opinión formal sobre el anuncio de Uruguay. No obstante, el diputado oficialista argentino en el Parlasur, Carlos Gleadell, aseguró a la Agencia Sputnik que la noticia no va a generar rispideces dentro del bloque.Sostuvo que el proceso de negociación con China "va a ser largo", porque el Ejecutivo uruguayo va a tener que dialogar con ministerios, por lo que antes de concretar un acuerdo, "se puede llegar a un consenso en el Mercosur para solucionar esta situación".Otros temasCano dijo que la cumbre tendrá también como temas importantes a analizar la rebaja del AEC y un TLC con Singapur.Aseguró que están "a las puertas" de poder anunciar la conclusión del acuerdo.El Mercosur cuenta desde 1995 con un AEC, que por lo general implica el cobro del 12,5% del valor del producto que quiere ingresar, pero puede llegar hasta 35% como máximo.El 17 de diciembre, Brasil, Argentina y Paraguay destacaron "su compromiso con la revisión del AEC como instrumento primordial para el fortalecimiento de la unión aduanera del Mercosur" y se comprometieron a alcanzar "un acuerdo cuatripartito" en la próxima cumbre.Sin embargo, Uruguay no firmó el comunicado conjunto.UcraniaEl canciller de Paraguay, Julio Arriola, dijo a la radio local ABC Cardinal que los miembros del Mercosur aún no fijaron una posición común sobre el pedido del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para hablar ante los mandatarios del bloque.Hasta el 19 de julio estaba confirmada la participación de los presidentes de Argentina, Uruguay, Bolivia (en proceso de adhesión) y Guyana (estado asociado).También asistirán la vicepresidenta colombiana María Lucía Ramírez y la canciller chilena Antonia Urrejola en representación de sus países, que son estados asociados en el bloque.

