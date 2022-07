https://mundo.sputniknews.com/20220722/japon-aprueba-verter-agua-contaminada-de-fukushima-en-el-pacifico-1128612268.html

Japón aprueba verter agua contaminada de Fukushima en el Pacífico

Japón aprueba verter agua contaminada de Fukushima en el Pacífico

Las autoridades de regulación nuclear de Japón aprobaron liberar en el océano agua afectada por la planta de Fukushima, que colapsó en 2011 tras un terremoto. 22.07.2022, Sputnik Mundo

El líquido ha sido utilizado para enfriar los reactores desde el accidente y ha sido almacenado en tanques hasta alcanzar 1,3 millones de toneladas, que serán liberadas conforme a la autorización de la Autoridad Nuclear de Regulación, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores japonés.Las aguas han sido tratadas, aseveró el Gobierno de Japón, y no serán liberadas de manera inmediata en el mar, sino que aún hay pendiente la inspección de las instalaciones de descarga, detalló la dependencia.Además, recordó que el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) mantiene una inspección independiente en Fukushima que no se frenará por la liberación de las aguas acumuladas, y sostuvo que se atenderán sus recomendaciones.La administración japonesa enfatizó que las aguas están siendo tratadas conforme a protocolos de atención a materiales radioactivos y que se asegura que, más allá del tritio, no contengan niveles superiores a los estándares considerados seguros.No obstante sus garantías de seguridad, tanto China como Corea del Sur han manifestado sus inconformidades con este manejo de residuos nucleares de Japón."No es un asunto privado de Japón, Japón dejará una mancha en la historia si coloca sus propios intereses por encima del interés público de la comunidad internacional", agregó Pekín.

energía nuclear, fukushima, consecuencias del accidente de fukushima, japón, china, corea del sur