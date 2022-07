https://mundo.sputniknews.com/20220722/historias-increibles-un-cirujano-recorre-el-norte-argentino-para-atender-a-quienes-no-pueden-pagar--1128619467.html

Historias increíbles: un cirujano recorre el norte argentino para atender a quienes no pueden pagar

Ramiro no sabe por qué eligió la odontología, pero se dio cuenta de que era su vocación. Tiene dos trabajos, pero en sus horas libres, junto con amigos, recorre poblados de la provincia de Salta para ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes padecen diferentes problemas físicos.

El sol comienza a asomar por el horizonte salteño cuando Ramiro sale de su casa a diario, luego de despedirse de su esposa Verónica, y sus dos pequeños hijos. Inicia la jornada laboral a las siete de la mañana. Tiene por delante unas 12 o 13 horas de trabajo, pero la satisfacción que le genera su profesión le ayuda a enfrentar las largas rutinas.Ramiro Sandez, de 42 años, se formó como odontólogo en la provincia de Córdoba. Durante su formación recorrió esta zona del país y, al entrar en contacto con diferentes realidades de pacientes, entendió que debía seguir reforzando su formación. Se recibió, volvió a su Salta natal y recorrió otras localidades de esa provincia. Allí confirmó que debía formarse más; su profesionalización debía ir por el área de la cirugía."Vi que había lesiones o patologías que podían ser resueltas por un odontólogo con cierta especialidad. Fui averiguando e investigando, y me especialicé [en cirugía maxilofacial]. Así comienza la historia", comentó Ramiro a Zona Violeta.La provincia de Salta tiene poco más de un millón de habitantes, está ubicada al noroeste argentino, a casi 1.500 kilómetros de Buenos Aires, y a pocos kilómetros de Bolivia. El 54% de su población vive en la pobreza, según el último estudio elaborado por la Universidad Nacional de Salta en 2021.Esta realidad también motivó a Ramiro a trabajar de forma honoraria, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.Junto a un grupo de amigos, en 2016 crearon la Fundación Reconstruir, integrada por varios especialistas médicos de las áreas: cirugía plástica, anestesia e instrumentador quirúrgico. Recorren la provincia para atender a pacientes de diferentes edades y han cambiado la vida de estas personas.Ramiro tiene su consultorio privado y trabaja en un centro de salud público. En sus horas libres se reúne con sus compañeros para planificar cada viaje e intervención quirúrgica. Este trabajo logístico previo les permite atender la mayor cantidad de pacientes al llegar a una localidad.300 historias en los primeros siete meses del 2022 son la cantidad de cirugías gratuitas realizadas, y evidencian la magnitud de su trabajo año a año. Patologías que afectan la alimentación o el habla, secuelas de traumatismos o quemaduras que limitan un movimiento físico, son los tipos de afecciones a las que se han enfrentado.Entre tantos casos, son varias las anécdotas atesoradas por Ramiro. Sin embargo, lo marcó una en particular."Recuerdo el caso de un niño que tenía un dedito de más, una polidactilia. Cuando se realizó la cirugía se eliminó esta falange. Volvimos con el tiempo para los controles y encontramos al niño varios meses después. Él estaba enojado porque ahora tenía que ir a la escuela, estaba obligado a aprender a escribir, y nos causó gracia la forma en que nos manifestaba su enojo. No nos quería ni saludar", señaló."La satisfacción más grande es poder cumplir con los objetivos que nos planteamos, basado en solucionar los problemas de los pacientes. El agradecimiento, las muestras de cariño de la gente y el trato que nos dan, nos hace sentir totalmente útiles. Es en definitiva lo que buscamos: tratar de ser servicial a quienes más lo necesitan", agregó.Hasta el momento recorrieron una decena de localidades. Viajes largos, en algunos casos de 300 kilómetros, y en varias ocasiones cuando no llega el apoyo estatal, optaron por trasladarse en sus vehículos particulares o acompañados de su familia."La familia entiende, ayuda y colabora, y varias veces hemos viajado con esta como una forma de acompañamiento y de que ellos vean también cómo trabaja la fundación", comentó.La pandemia fue dura y no solo desde el punto de vista personal. El equipo debió suspender sus viajes por las restricciones. Preocupaban los casos sin resolver y las postergaciones en la atención de muchas personas. De todas formas, nunca se plantearon dejar de hacer este trabajo honorario y a Ramiro lo esperanzaba saber que en algún momento volverían a la ruta.Hoy esto se retomó de a poco, pero actualmente la situación económica del país causa otras dificultades en su tarea. En particular, al momento de movilizarse u obtener apoyo de instituciones públicas, pero a Ramiro esto no le hace bajar los brazos y sigue convencido de su trabajo social."Estamos con toda la intención y con todas las ganas, que es lo importante", agregó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

