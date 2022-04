https://mundo.sputniknews.com/20220419/que-es-el-ucumar-la-criatura-mitica-reportada-en-el-norte-de-argentina-1124577092.html

Qué es el 'ucumar', la criatura mítica reportada en el norte de Argentina

Un campesino de la provincia de Salta aseguró ver una bestia peluda similar a un mono y de grandes dimensiones que convirtió su vida en una pesadilla.

américa latina

💢 insólito

mitos

leyendas

salta

argentina

Según el lugareño, la aparición se produjo el martes 12 de abril en la zona del Pasteadero Chico de la ciudad salteña de Metán.Al terminar de escuchar un partido de fútbol en la radio, el hombre notó que sus perros comenzaron a ladrar de manera incesante con dirección a un terreno que iba a ser sembrado, por lo que decidió ir a averiguar si se trataba de un animal o algún ladrón robando choclos."Agarré mi linterna y me fui hacia ese sector, en medio de una oscuridad total", sostuvo el salteño, que agregó que "los perros estaban asustados y regresaron de inmediato"."Cuando alumbré hacia adelante quedé completamente aterrado porque ahí estaba esa cosa, era como un gorila grande, peludo y color oscuro. Iba caminando a paso lento, era muy robusto, miró hacia donde yo estaba y ahí le vi los ojos rojos. Luego se metió al monte", narró el hombre al medio local El Tribuno, generando sorpresa en los lugareños, que tomaron la historia como una broma.En referencia a las repercusiones de su relato, el hombre dijo que sería incapaz de mentir acerca de un hecho así: "Sé que hay todo tipo de comentarios y bromas, pero yo jamás mentiría. Yo le aseguro que he visto a esa bestia peluda, como un mono grande, de unos 1,70 metros de altura".En los últimos años y desde hace décadas, la zona de Metán es objeto de historias populares que tienen como protagonista al ucumar, una palabra en la lengua indígena aymara que significa 'oso'.Un oso con ligeros rasgos humanos o un hombre-bestia cubierto de pelaje son algunas de las descripciones que se asocian al ucumar, también conocido como ucumarí, jucumari y ucumare.La ciudad argentina no sería la única donde se cree que merodea. En Bolivia y Perú son varios los mitos en los que participa y donde se piensa que rapta principalmente a mujeres y niños.Se cree que vive en cuevas, al fondo de quebradas y que habita los ríos y las vertientes, lugar donde suelen aparecer sus pisadas, según describe la publicación Seres sobrenaturales de la cultura popular argentina de Adolfo Colombres, publicada en 1984.Los más de 33 avistamientos de la mítica criatura reunidos en la última década recientemente inspiraron producciones audiovisuales. Para 2023 se espera el estreno del largometraje titulado El Ucumar: la bestia del norte bajo la dirección del cordobés Octavio Revol Molina.

