Es oficial: Lula va por "recuperar la democracia" y romper el sueño de reelección de Bolsonaro

Es oficial: Lula va por "recuperar la democracia" y romper el sueño de reelección de Bolsonaro

A 72 días de las presidenciales de octubre, la coalición Federación de la Esperanza oficializó la candidatura de Lula, en tanto Jair Bolsonaro prepara su... 22.07.2022

Es oficial: Lula va por "recuperar la democracia" y romper el sueño de reelección de Bolsonaro

El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) fue confirmado como candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) y por la coalición formada con los aliados Partido Comunista y el Partido Verde.La alianza Federación de la Esperanza tiene a Lula como líder y al dirigente Geraldo Alckmin (exgobernador de San Pablo) como vicepresidente, de cara a la instancia electoral del 2 de octubre. El perfil de Alckmin, ligado a la poderosa central de los industriales de San Pablo (Fiesp), es centrista con respecto al de Lula, volcado a la izquierda progresista. El líder histórico del PT encabeza desde hace meses todas las encuestas locales frente a Jair Bolsonaro, que irá por la reelección y este domingo 24 formalizará su candidatura del Partido Liberal. Como tercera opción aparece Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista.El analista se refirió a la importancia del retorno de Lula para buena parte del pueblo brasileño que hoy vive bajo el Gobierno de Bolsonaro. Tras la formalización de su candidatura, Lula afirmó que el actual jefe de Estado "no se merece al pueblo brasileño"."Este sector de la población espera que Lula gane las elecciones, pero que además su coalición logre una fuerte presencia en el Parlamento. No solo importa la presidencia, sino la formación del Congreso. Si Lula no logra esto, Brasil enfrentará años difíciles en gobernabilidad", señaló el entrevistado.En su análisis, Sampaio de Castro se refirió a la estrategia política de Lula en la campaña electoral. Este plan se divide entre "apelar a la nostalgia" de su Gobierno (2003-2011), y "cumplir con el actual desafío de retornar un escenario de normalidad política tras la gestión de Bolsonaro".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con el director del Departamento Mercosur del Gobierno de Jair Bolsonaro, Michel Arslanian, sobre la posibilidad del bloque en impulsar un acuerdo comercial con Rusia y con la Unión Euroasiática.Por otra parte, hablamos sobre la firma de Rusia, Turquía y la ONU de un pacto alimentario que incluye la exportación de granos ucranianos, en el contexto del conflicto en este país. Previamente, la delegación de Kiev firmó su parte del convenio.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

