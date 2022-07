https://mundo.sputniknews.com/20220721/lula-enciende-en-brasil-la-maquina-del-tiempo-para-su-campana-presidencial-1128568719.html

Lula enciende en Brasil la máquina del tiempo para su campaña presidencial

Lula enciende en Brasil la máquina del tiempo para su campaña presidencial

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Suele decirse que 'saudade', ese sentimiento de nostalgia, es una de las palabras más bonitas del portugués. También es uno de los... 21.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-21T21:07+0000

2022-07-21T21:07+0000

2022-07-21T21:07+0000

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

partido de los trabajadores (pt) de brasil

elecciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103874/07/1038740744_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_60d0021edaaefe2a0783d86ceba3fe46.jpg

Poner la vista en el retrovisor, sobre todo hacia su primer mandato, es, hasta el momento, la principal estrategia de marketing político de la izquierda brasileña.En los actos públicos que Lula ha protagonizado hasta el momento es común ver gorras o camisetas con las frases "Qué 'saudades' de mi ex" —en referencia al expresidente— o Make Brasil 2002 again, una reformulación del famoso Make América Great Again de Donald Trump que esta vez traslada a los brasileños dos décadas atrás, al año de la primera victoria de Lula.La máquina del tiempo con la que sueñan los militantes progresistas también está muy presente en los discursos del propio Lula, que hace constantes referencias a los tiempos de bonanza, cuando los brasileños podían "comer picaña" en el churrasco, o cuando el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) consiguió sacar a Brasil del Mapa del Hambre de la ONU.La contraposición de esos logros con el Brasil actual, con más de 33 millones de personas pasando hambre, estará en el eje del discurso de aquí en adelante, según considera la socióloga Esther Solano, profesora de la Universidad Federal de Sao Palo (Unifesp), estudiosa de las estrategias bolsonaristas y de la izquierda brasileña.También moderadoPero incluso cuando se trata de seducir a las clases medias y las élites económicas del país, donde el sentimiento "antipetista" sí es predominante, Lula también hace discursos de cuño nostálgico. Más que hacer nuevas promesas, recuerda su gestión moderada para calmar posibles miedos.Lula dejó la presidencia con el 87% de aprobación —algo que le gusta recordar en sus discursos—, y suele repetir que si vuelve a gobernar es para hacer más de lo que ya hizo en aquel entonces. No obstante, si gana, no lo tendrá fácil. Las circunstancias han cambiado enormemente; el auge de las materias primas que propició músculo financiero al Estado en aquellos años contrasta con la incertidumbre actual por posible una crisis mundial a las puertas.Precisamente, Souza cree que insistir demasiado en los logros del pasado sin ofrecer nuevas promesas palpables y realistas puede ser el "talón de Aquiles" de la campaña del PT, porque sus adversarios trabajarán "con la memoria de lo que se hizo mal", sacando de nuevo a la luz los escándalos de corrupción o la errática gestión de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil se celebrará el 2 de octubre, y aunque Lula parte como claro favorito en todas las encuestas, se espera que el presidente Jair Bolsonaro acorte las distancias en las próximas semanas, ayudado por un millonario paquete de ayudas a los más pobres aprobado recientemente.

https://mundo.sputniknews.com/20220720/campana-caliente-bolsonaro-vuelve-a-arremeter-contra-el-sistema-electoral-de-brasil-1128515732.html

https://mundo.sputniknews.com/20220624/el-70-de-brasilenos-tiene-decidido-su-voto-para-presidente-1127305172.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, luiz inacio lula da silva, partido de los trabajadores (pt) de brasil, elecciones