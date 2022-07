https://mundo.sputniknews.com/20220721/amlo-critica-la-falta-de-vision-de-occidente-al-imponer-sanciones-contra-la-energia-rusa-1128530890.html

AMLO critica la falta de visión de Occidente al imponer sanciones contra la energía rusa

AMLO critica la falta de visión de Occidente al imponer sanciones contra la energía rusa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó la crisis energética que atraviesa la Unión Europea (UE) a raíz de las restricciones impuestas... 21.07.2022, Sputnik Mundo

"¿Cómo no van a saber o tomar en cuenta de que si había sanciones en contra de Rusia por la invasión pues Rusia iba a tomar medidas, como limitar el suministro de gas? O sea, fue un error y se incrementó el precio de los combustibles en Europa como nunca", aseveró.A su vez, el mandatario mexicano dijo "que lo de México es distinto" dado que el país no optó por el uso del carbón, como sí lo hizo Alemania en medio de la crisis energética.Además, mencionó que la construcción de dichas plantas en el estado de Sonora fue uno de los temas que se trató en Washington durante la reunión con el presidente Joe Biden."Son plantas solares que requieren, de todas maneras, de soportes con plantas de gas, cuando menos una termoeléctrica de respaldo porque, así como no hay viento todo el tiempo, tampoco hay sol todo el tiempo y para producir energía suficiente solar se requiere, cuando menos, una planta de respaldo, una termoeléctrica de gas y el tendido de las líneas. El propósito es producir energía para México y también poder exportar energía para estados fronterizos de la Unión Americana", relató.Ante el drástico incremento del precio de la energía y el rechazo al gas ruso, varios países como Alemania, Austria, Países Bajos o Francia han optado por la reapertura de sus centrales eléctricas con carbón, lo que entra en una contradicción directa con los compromisos ambientales.El temor entre los colectivos ambientalistas es que no se cumpla el propósito de la Unión Europea (UE) de llegar al 2030 con 55% menos de emisiones de carbono, como se determinó en el Acuerdo de París, que fue firmado por 195 países para reducir los efectos del cambio climático.Las consecuencias para el medio ambiente serían catastróficas, según los expertos: estaciones del año cada vez más cambiantes; lluvias torrenciales de alta peligrosidad (actualmente en un día llueve lo que tendría que llover en semanas); huracanes de mayor intensidad y nuevos comportamientos; inestabilidad general de la flora y la fauna; sequías y tierras menos fértiles; olas de calor y nevadas más potentes."Los países industrializados, muchos de ellos pertenecientes a la Unión Europea, son los grandes responsables de la crisis climática. Estas economías son las responsables históricas de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que actualmente nos tienen al borde de un colapso ambiental", observó en una entrevista con Sputnik Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace.

