¿Por qué Occidente no pone a prueba sus armas modernas en Ucrania?

¿Por qué Occidente no pone a prueba sus armas modernas en Ucrania?

Las compañías armamentísticas occidentales no probarán en Ucrania sus más nuevas armas, aseguró el experto militar Alexéi Leonkov a tiempo de explicar que la... 20.07.2022, Sputnik Mundo

"No en vano este tipo de desarrollo se lleva a cabo en los campos de pruebas en secreto. Es decir, nadie quitará este régimen de secretismo para satisfacer sus deseos porque todo el mundo entiende que las armas más avanzadas deben ser siempre un factor de sorpresa para el enemigo", explicó Leonkov a Sputnik.El 19 de julio, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, declaró que su país es un "campo de pruebas" e invitó a los países del bloque atlántico a experimentar sus últimos diseños durante las hostilidades contra Rusia."Todo lo que empiecen a probar en la zona de la operación especial será destruido o llegará a nosotros como trofeo y será estudiado. Y entonces todo este secretismo, todos los diseños, perderán su valor", añadió Leonkov.Previamente, Estados Unidos había pedido a los países occidentales aclarar qué tipo de armas necesita Ucrania porque las existencias actuales pueden no ser suficientes a largo plazo para satisfacer la demanda de Kiev, por lo que EEUU debe ajustar la producción al volumen de armamento necesario.¿Podría Europa quedarse sin armas por culpa de Ucrania?Desde el inicio de la operación militar especial rusa, los países del bloque atlántico aumentan gradualmente el volumen y la gama de armas suministradas a Ucrania. No obstante, el pasado 19 de julio, la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, advirtió que los recursos de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania) para brindar ayuda a Ucrania están por agotarse."La Bundeswehr ya no puede dar mucho [material de guerra y armas]", anunció Lambrecht, citada por la agencia de noticias DPA.La ministra comentó que mantiene relaciones "constructivas y de confianza" con su homólogo de Ucrania, Alexéi Réznikov, que está al tanto de las posibilidades limitadas de la Bundeswehr.El 12 de junio, el Gobierno español se disculpó por "la excesiva preocupación" que causó en Berlín la noticia de un posible envío a Ucrania de sus tanques Leopard 2. Se trata de unos tanques de segunda mano que Alemania vendió a España en 1995 y que, por falta de fondos, Madrid decidió conservar hasta mejores tiempos."Los funcionarios españoles se disculparon con el Gobierno federal [alemán] por el entusiasmo y la presión que ejerció sobre el canciller", aseguró el medio citando fuentes familiarizadas.De realizarse esto habría sido un grave precedente, asegura Business Insider. En primer lugar, sería el primer envío de maquinaria pesada que un miembro de la OTAN entregaría a otro país no miembro beligerante. En segundo lugar, forzaría a Berlín a posicionarse respecto al envío de este tipo de armas, algo que el Gobierno de Olaf Scholz ha estado evitando.

