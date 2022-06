https://mundo.sputniknews.com/20220612/madrid-se-habria-disculpado-con-berlin-y-dado-marcha-atras-a-los-tanques-para-kiev-1126670115.html

Madrid se habría disculpado con Berlín y dado marcha atrás a los tanques para Kiev

Madrid se habría disculpado con Berlín y dado marcha atrás a los tanques para Kiev

El Gobierno español se habría disculpado por "la excesiva preocupación" que causó en Berlín la noticia de un posible envío a Ucrania de sus tanques Leopard 2... 12.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-12T02:32+0000

2022-06-12T02:32+0000

2022-06-12T02:33+0000

españa

🛡️ industria militar

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

gobierno de españa

alemania

ucrania

el país

tanques

leopard 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107581/29/1075812950_57:171:968:683_1920x0_80_0_0_26c5885a01b9e6dd573a1e3ecb53e216.jpg

La noticia de que España está considerando enviar a Ucrania hasta 40 antiguos tanques Leopard 2 causó un gran revuelo en Berlín. Según una nota publicada en el diario El País, citando fuentes gubernamentales, el Ministerio de Defensa español "está dispuesto a entregar a Ucrania los carros de combate Leopard A4 que se encuentran hibernados desde hace una década". Se trata de unos tanques de segunda mano que Alemania vendió a España en 1995 y que, por falta de fondos, Madrid decidió conservar hasta mejores tiempos.De realizarse esto habría sido un grave precedente, asegura Business Insider. En primer lugar, sería el primer envío de maquinaria pesada que un miembro de la OTAN entregaría a otro país no miembro beligerante. En segundo lugar, forzaría a Berlín a posicionarse respecto al envío de este tipo de armas, algo que el Gobierno de Olaf Scholz ha estado evitando.Y es que hasta ahora no ha habido una solicitud desde Madrid para entregar los tanques españoles a Kiev. Según las cláusulas de uso final en los contratos de armamento, Madrid tendría que obtener el visto bueno de Berlín para realizar tal entrega. Estas regulaciones tienen como objetivo evitar que las armas de guerra alemanas sean utilizadas por terceros sin el consentimiento del país productor.El texto agrega que ahora la propuesta de Madrid se ha reducido significativamente, a unos diez tanques, según personas familiarizadas con el proceso. E incluso este número es incierto, ya que los carros de combate están completamente deteriorados y tendrían que ser reparados en los próximos meses.Luego de la publicación de El País, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, aseguró que el apoyo a Ucrania se realizará dentro de los límites de las posibilidades y en coordinación con los aliados. Sin embargo, no nombró tipos específicos de armas, debido a la confidencialidad de la información.

https://mundo.sputniknews.com/20220611/reuters-ilustra-con-un-neonazi-ucraniano-un-material-sobre-el-avance-ruso-1126650190.html

https://mundo.sputniknews.com/20220611/rusia-destruye-una-base-de-mercenarios-extranjeros-en-ucrania-1126652060.html

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ industria militar, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, gobierno de españa, alemania, ucrania, el país, tanques, leopard 2