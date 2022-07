https://mundo.sputniknews.com/20220719/alemania-confirma-que-los-recursos-militares-para-ayudar-a-ucrania-estan-por-agotarse-1128462426.html

Alemania confirma que los recursos militares para ayudar a Ucrania están por agotarse

Alemania confirma que los recursos militares para ayudar a Ucrania están por agotarse

BERLÍN (Sputnik) — Los recursos de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas de Alemania) para brindar ayuda a Ucrania están por agotarse, declaró la ministra de Defensa... 19.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-19T17:35+0000

2022-07-19T17:35+0000

2022-07-19T17:35+0000

defensa

alemania

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106443/84/1064438412_0:276:4974:3074_1920x0_80_0_0_1e953a040519642f91ffa40d601db86f.jpg

La ministra comentó que mantiene relaciones "constructivas y de confianza" con su homólogo de Ucrania, Alexéi Réznikov, que está al tanto de las posibilidades limitadas de la Bundeswehr.No obstante, Kiev puede confiar en que Alemania "seguirá apoyando a Ucrania en el futuro", aseveró Lambrecht. Además, agregó, Alemania entregó no hace mucho a Ucrania una parte de sus obuses autopropulsados Panzerhaubitzen 2000.A principios de julio, Lambrecht comunicó que Alemania no podrá suministrar a Kiev vehículos blindados de transporte de personal Fuchs porque afectaría la capacidad de defensa de la BundeswehrMoscú ya advirtió que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armamento a Ucrania.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó antes que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objeto de ataque legítimo para Rusia.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y que tendrán un efecto negativo.Numerosos países condenaron la operación militar rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

https://mundo.sputniknews.com/20220718/podria-europa-quedarse-sin-armas-por-culpa-de-ucrania-1128424360.html

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alemania, ucrania