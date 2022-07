"Por fin hay paz": Sputnik, testigo de colas en los centros de ciudadanía rusa en Donbás

https://mundo.sputniknews.com/20220718/por-fin-hay-paz-sputnik-testigo-de-colas-en-los-centros-de-ciudadania-rusa-en-donbas-1128441548.html

La vida pacífica se está restableciendo gradualmente en los territorios de Donbás tomados bajo control de Rusia durante la operación militar especial y ha comenzado el proceso de retorno de la población local.Tras la apertura de centros de ciudadanía rusa en la región de Jersón, también se abrieron puntos en Zaporiyia donde se aceptan solicitudes de ciudadanía.Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, había simplificado el procedimiento para obtener pasaportes rusos en Donetsk y Lugansk. En los últimos ocho años, desde el inicio de la crisis ucraniana, se han expedido pasaportes a más de 700.000 personas. Hasta la fecha, este proceso ha transcurrido de forma paralela a la operación militar especial.Colas para obtener pasaportes rusosEn Melitópol, zona que la corresponsal de Sputnik Ceyda Karan visitó junto con un numeroso grupo de periodistas internacionales en el marco de una gira de prensa organizada por el Ministerio de Defensa ruso, los centros de ciudadanía expiden alrededor de 20 a 30 pasaportes al día. Según ella, las calles y avenidas de Melitópol parecen animadas: la ciudad ha sufrido pocos daños desde que las Fuerzas Armadas de Ucrania la abandonaron sin haber tenido tiempo de crear aquí una densa línea de defensa.No solo las personas de mediana edad y los mayores, sino también los jóvenes acuden a los centros para solicitar la ciudadanía rusa. Según la gente que ha venido, la obtención de un pasaporte ruso es un acontecimiento muy esperado."Nací en Rusia, así que todo lo relacionado con el país es muy querido y precioso para mí", contó Nadezda, nacida en Anapa, en el sur de Rusia. Al solicitar un pasaporte ruso, subrayó: "Ahora habrá aquí educación gratuita, atención médica gratuita: todo lo que solíamos tener y de lo que antes estábamos privados".Nina Serguéyevna, residente de Melitópol, describió haber tenido que vivir bajo un constante bombardeo durante los últimos cuatro meses."Ahora por fin hay paz. Todo está muy bien", dijo a la corresponsal.Serguéyevna, de 80 años, nació en Bielorrusia, su madre era bielorrusa y su padre ruso, pero creció y vivió toda su vida en Melitópol. "Nunca he querido irme de aquí y no quiero hacerlo. Esta es mi casa", agregó."No seremos un segundo Kosovo, celebraremos un referéndum justo y transparente"En Melitópol, el grupo de representantes de los medios de comunicación internacionales se reunió con Evguéni Balitski, el jefe de la Administración cívico-militar de la región de Zaporiyia. Según él, está previsto celebrar un referéndum a principios de otoño por iniciativa de organizaciones sindicales y públicas regionales. Balitski recordó la situación de Kosovo, cuando la OTAN dividió Yugoslavia sin celebrar un referéndum.Según Balitski, la región de Zaporiyia no tiene como objetivo crear una república separada o unirse a Crimea. "El referéndum planteará a los residentes una simple pregunta: ¿quieren formar parte de Rusia o no?", reveló."El nacionalismo radical ha convertido a Ucrania en un 'enfermo'", agregó.Según Balitski, el ultranacionalismo ha tenido un efecto perjudicial en Ucrania, envenenando la estructura del Estado. Calificando de genocidio las acciones de Kiev que corta deliberadamente la electricidad, el agua y el gas en la región, Balitski dijo: "A pesar de esta presión de las autoridades ucranianas, no agacharemos la cabeza ante los seguidores de [Stepán] Bandera. Bandera nunca se convertirá en un héroe para nosotros. Para nosotros, un héroe es alguien que defiende su patria. Seguiremos siendo ucranianos, pero al mismo tiempo queremos formar parte de Rusia".Las palabras de Balitski reflejan el deseo de la población de la región de formar parte de una Rusia multiétnica en respuesta a la opresión de Ucrania, resumió Karan.Karan citó a un colega que trabaja para un medio de comunicación europeo con quien viajó a Donbás, quien resumiendo la situación en la región dijo: "En definitiva, Rusia actúa en el territorio donde vive la población rusa".

