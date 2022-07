https://mundo.sputniknews.com/20220718/podria-europa-quedarse-sin-armas-por-culpa-de-ucrania-1128424360.html

¿Podría Europa quedarse sin armas por culpa de Ucrania?

¿Podría Europa quedarse sin armas por culpa de Ucrania?

El conflicto en Ucrania ha obligado a los gobiernos europeos a invertir el curso de recortes en el gasto de defensa que han llevado a cabo durante años. Pero... 18.07.2022, Sputnik Mundo

La situación en torno al suministro de armas a Ucrania es cada vez más complicada. Europa corre el riesgo de no estar preparada para posibles enfrentamientos armados en el futuro, ya que las reservas de armas se están agotando, pone de relieve el medio.El artículo subraya que los países europeos no han encontrado un gran número de tanques, lanzacohetes múltiples y piezas de artillería para entregar a Ucrania. Las armas soviéticas que estaban en los almacenes de los países de Europa del Este han sido entregadas ya al Ejército ucraniano, pero no queda mucho armamento nuevo, especialmente en el este y el sur del continente europeo.Por ejemplo, en mayo el canciller de Alemania, Olaf Scholz, oponiéndose a los suministros directos de armas pesadas a Ucrania, prometió entregar a los países de Europa del Este nuevo armamento alemán a cambio del armamento soviético viejo que, según se supone, los militares ucranianos ya saben manejar.Mientras tanto, las armas suministradas a Ucrania a menudo resultan simplemente destruidas por los ataques rusos antes de que hayan tenido oportunidad de ser utilizadas en operaciones de combate. Incluso se conocen varios casos de venta de nuevas armas al Ejército ruso por parte de los propios militares ucranianos, que se benefician así de las entregas.Otro problema es que EEUU no tiene prisa a la hora de cumplir sus promesas de suministrar nuevas armas a los países europeos para sustituir los arsenales soviéticos entregados a Ucrania.Según Financial Times, el Reino Unido, por ejemplo, ha entregado miles de armas antitanque NLAW a Ucrania, pero hasta el momento proceden de sus reservas y no de nuevos pedidos.Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció unas cuantas veces que los misiles Stinger y Javelin suministrados a Ucrania por Occidente ya se venden en el mercado negro.

