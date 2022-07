https://mundo.sputniknews.com/20220718/combate-de-artilleria-los-obuses-pzh-2000-alemanes-contra-el-koalitsia-sv-ruso-en-el-donbas-1128414523.html

Combate de artillería: los obuses PzH-2000 alemanes contra el Koalitsia SV ruso en el Donbás

Combate de artillería: los obuses PzH-2000 alemanes contra el Koalitsia SV ruso en el Donbás

Los países de la OTAN se están deshaciendo gradualmente de los equipos militares obsoletos de la época del Pacto de Varsovia y están empezando a suministrar al... 18.07.2022, Sputnik Mundo

Los suministros de armamento de la OTAN al régimen de Kiev no compensan las pérdidas críticas de equipos pesados de las Fuerzas Armadas de Ucrania (FUA), no influyen en el curso de la operación especial rusa y no dan ninguna ventaja tecnológica en el campo de batalla.Esto se observa incluso cuando se toman en cuenta los modelos más nuevos y eficaces, como los obuses autopropulsados alemanes Panzerhaubitzen-2000, mejor conocidos como PzH-2000.Según el Ministerio de Defensa alemán, Kiev recibirá en julio un lote adicional de seis sistemas de artillería autopropulsada PzH-2000 de calibre 155 mm procedentes de los arsenales de la Bundeswehr y de los Países Bajos. En junio, el Ejército ucraniano recibió 12 unidades (siete de Alemania y cinco de Holanda).Todos ellos se suman a otros cinco sistemas de artillería estándar de la OTAN —M777, FH70, M109, AHS Krab y CAESAR— que fueron suministrados a Ucrania.En este contexto, el PzH-2000 parece el obús autopropulsado más moderno y tecnológico. Alemania dispone de unos 119 PzH-2000 y, por alguna razón, solo 40 de ellos están en servicio. Por lo cual, incluso si Berlín llegase a enviar todas las unidades operativas, tal número de unidades de artillería no podría, en principio, cambiar el equilibrio de fuerzas en los frentes de Ucrania.Recientemente, el presidente de EEUU, Joe Biden, anunció la ayuda militar de 50 países al régimen de Kiev en forma del suministro de 600 tanques, 500 sistemas de artillería, 600.000 proyectiles de artillería. Las cifras parecen ser grandes, pero solo en los primeros 130 días de la operación especial las tropas rusas destruyeron más de 3.900 tanques y vehículos blindados, 3.000 obuses, 700 sistemas de misiles múltiples. Incluso sin mencionar los 230 aviones y 134 helicópteros derribados, las pérdidas de armamento pesado de las FUA son catastróficas.Cada día el régimen de Kiev pierde una media de 24 piezas de artillería, 30 tanques y vehículos blindados. La constante dinámica de desmilitarización permite predecir que los 600 tanques y 500 obuses suministrados por Occidente al Ejército ucraniano no serán suficientes para un mes de combates. Y el problema no es solo la cantidad.Aprovechando el conflicto ucraniano, los países de la OTAN se están deshaciendo poco a poco de equipos militares obsoletos de la época del Pacto de Varsovia y están empezando a suministrar al régimen de Kiev modelos relativamente modernos. Aquí resulta que el nivel tecnológico de los 'mejores' armamentos occidentales es notablemente inferior al de sus homólogos rusos. El probable duelo de artillería entre el obús autopropulsado alemán PzH-2000 y el ruso Koalitsia-SV en el Donbás no terminará ciertamente a favor del complejo industrial militar alemán.El monstruo del milenioEl PzH-2000 pretende ser el ejemplo del obús autopropulsado para el tercer milenio. Fue desarrollado en cooperación por Alemania, el Reino Unido e Italia, y su producción comenzó en 1998. Según la mitología de la OTAN, una docena de PzH-2000 alemanes son capaces de cambiar el rumbo de las hostilidades en Donbás, y los proyectiles guiados M982 Excalibur casi garantizarán la victoria de las FUA.No es de sorprender que Kiev pierda periódicamente el contacto con la realidad y prometa derrotar al Ejército ruso con 'armas milagrosas' occidentales en tan solo 20 días.Además del cañón de 155 mm, el PzH-2000 está armado con la ametralladora MG3 de 7,62 mm y ocho lanzagranadas para disparar granadas de humo. Su munición consta de 60 proyectiles de gran calibre y 2.000 cartuchos de ametralladora. El PzH-2000 está diseñado para destruir fortificaciones, carros de combate y otros vehículos blindados. Tiene una cadencia de fuego de hasta 10 disparos por minuto con alta precisión, con un alcance de hasta 30 km con el proyectil estándar L15A2 y hasta 40 km en el caso de los proyectiles con motores de cohete.El PzH-2000 está equipado con un sistema de control de fuego automático, una mira diurna y nocturna combinada y un telémetro láser. Supera a sus homólogos occidentales debido a su mayor alcance y blindaje, que puede sostener el impacto de balas de 14,5 mm. Las desventajas del PzH-2000 son su considerable peso (más de 55 toneladas) y su tamaño. Con una carga completa de los tres depósitos de combustible, el vehículo puede recorrer 420 kilómetros sin repostar.La experiencia práctica del uso de este vehículo en Afganistán por parte del Ejército holandés ha revelado la debilidad del tren de rodaje, el insuficiente blindaje del techo (vulnerable a las minas y balas) y un mal aislamiento de los compartimentos que deja que entre el polvo en los mecanismos. Lo más importante es que el PzH-2000 debía colocarse a la sombra, bajo un toldo para mantener la precisión del fuego. El cañón también es sensible al 'sobreenfriamiento', y antes de disparar hace falta calentarlo hasta una temperatura operativa. Por lo cual, se puede concluir que el "monstruo" alemán no sobrevivirá al invierno ruso.El Koalitsia-SV ruso demuestra su superioridad en casi todas las características, componentes y parámetros (incluido el sistema de control automático de la temperatura de funcionamiento del cañón).Un vendaval de proyectilesEl Ejército ruso utiliza una amplia gama de sistemas de artillería en la operación especial, y entre ellos destaca por su eficacia el obús autopropulsado Koalitsia-SV, basado en el tanque T-90. Está equipado con un sistema automatizado de guiado del cañón, selección de objetivos y navegación. Todos los cálculos son realizados por un ordenador de a bordo y los proyectiles se cargan automáticamente. En términos de automatización, el Koalitsia está muy por delante del PzH 2000, por no hablar del 'veterano' estadounidense Paladin M109A7. El obús ruso cuenta con el sistema de control táctico automatizado que recibe las coordenadas del objetivo de los exploradores en tierra o de los drones. La precisión del disparo se corrige automáticamente.El avanzado cañón 2A88 de 152 mm, con una cadencia de fuego de entre 12 y 16 disparos por minuto, permite realizar unas ráfagas especiales, donde el mismo cañón disparar varios proyectiles y estos alcanzan el objetivo simultáneamente, pues cada proyectil se dispara con una trayectoria distinta. La gama de munición incluye proyectiles guiados por láser, incluido el mítico Krasnopol. Tiene un alcance efectivo de hasta 80 km. El armamento también incluye una torreta 6C21 con control remoto que cuenta con una ametralladora Kord de 12,7 mm.La tripulación de tres personas se encuentra en el casco del vehículo en lugar de la torreta para aumentar su nivel de protección. Los puestos de trabajo del artillero y del comandante están equipados con pantallas y están integrados en el sistema de control automatizado unificado de la unidad táctica, que permite recibir instrucciones de tiro a través de un canal de comunicación digital, vigilar el terreno las 24 horas del día, calcular de forma autónoma la configuración para abrir el fuego y ajustarlo en cualquier condición meteorológica.Como lo está demostrando la operación militar especial, Rusia tiene una considerable superioridad cuantitativa y cualitativa en artillería y vehículos blindados. Por lo cual, todos los esfuerzos de EEUU y la OTAN para cambiar el equilibrio de poder en Europa del Este, las nuevas entregas de armas pesadas al régimen de Kiev son imprudentes y peligrosas para el Occidente colectivo.

