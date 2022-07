https://mundo.sputniknews.com/20220716/venezuela-hacia-donde-apunta-el-gobierno-en-los-nuevos-contextos-globales-1128391942.html

Venezuela: ¿Hacia dónde apunta el Gobierno en los nuevos contextos globales?

Venezuela: ¿Hacia dónde apunta el Gobierno en los nuevos contextos globales?

Crisis sistémica plantea oportunidades a la política exterior del país caribeño. 16.07.2022, Sputnik Mundo

Tras el intento por parte del canciller venezolano, Carlos Faría, de restablecer la normalización de las relaciones con la Unión Europea, el investigador Sergio Rodríguez Gelfenstein dialogó con GPS Internacional para analizar el margen de maniobra de la política exterior venezolana en el marco de un sistema internacional en crisis.El Gobierno de Venezuela busca fortalecer la cooperación con la Unión Europea, informó el canciller de la nación caribeña, Carlos Faría, tras sostener un encuentro con el director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Brian Glynn. El ministro venezolano dijo que su país tiene planes de fortalecer la cooperación en materia de energía, medio ambiente y salud con esa región. Al respecto, "esta reunión es la reiteración de una voluntad manifiesta del Gobierno venezolano", indicó.En este sentido, "el Gobierno intenta establecer relaciones de normalidad con Europa y con todos los países del mundo con los que el vínculo se ha deteriorado", sostuvo. No obstante ello, "lo cierto es que no ha habido ningún avance porque Europa ha cedido su soberanía y capacidad de decisión en materia internacional a EEUU", aseveró. Mientras la potencia norteamericana no se defina respecto a su relación con Venezuela, "Europa no va a hacer nada que manifieste una diferencia con dicho país", subrayó.Expectativas por mejora del vínculo con Colombia tras victoria de PetroPor su parte, con respecto a las relaciones con Colombia, "evidentemente el triunfo de Petro es un paso adelante para normalizar las relaciones", expresó Rodríguez Gelfenstein. En este sentido, "tenemos economías complementarias, por lo que si establecemos mecanismos de cooperación también nos podemos ayudar", señaló. Asimismo, "tenemos que tener una agenda de seguridad común, porque los problemas delictivos en la frontera afectan a los dos países por igual", concluyó el investigador venezolano.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista argentino Juan Pablo de María, con quien dialogamos sobre la coyuntura política y económica de Argentina.Se intensifica el conflicto entre el Gobierno y el campoLa Mesa de Enlace, que reúne a las principales patronales agropecuarias de Argentina, lleva a cabo en gran parte del país un cese de comercialización de granos y hacienda para reclamar acceso al gasoil. Sobre ello, "esto es algo a lo que lamentablemente estamos acostumbrados", sostuvo. En este sentido, "el entre comillas campo cuando ve afectados sus intereses corporativos toma este tipo de medidas drásticas que no sólo afectan al Gobierno, sino a la sociedad argentina en su conjunto", aseveró.El Gobierno está planteando "límites a las importaciones y exportaciones porque estamos ante una crisis económica que no es solo nacional, sino mundial", indicó De María. Ante eso, "si bien el campo ve afectados sus intereses también está ganando sumas siderales, pero aun así llaman al paro nacional", lamentó. Con respecto a la coyuntura política en el país, "estamos en una situación muy delicada, pero la llegada de Batakis genera esperanzas y expectativa", concluyó el analista argentino.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre el ascenso de las potencias emergentes.Canciones de ahora escritas ayerEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico Ignacio Copani, con quien dialogamos sobre el espectáculo que realizará el 31 de julio en la Sala Zitarrosa de Montevideo.

