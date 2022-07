https://mundo.sputniknews.com/20220715/terror-al-vacio-la-partida-del-profesor-gareca-de-la-seleccion-peruana-de-futbol-1128369920.html

Terror al vacío: la partida del profesor Gareca de la selección peruana de fútbol

LIMA (Sputnik) — Esta semana corrió la noticia en Perú: el argentino Ricardo Gareca ya no seguirá más como entrenador de la selección masculina de fútbol. 15.07.2022

Y es que con la partida del argentino se cierra un ciclo histórico para el fútbol local. Antes de Gareca, el hincha peruano tenía el borroso recuerdo del Mundial España 82 como el último al que logró clasificar su selección, racha nefasta que el argentino rompió logrando la clasificación a Rusia 2018 luego de 36 años de ausencias.Ahora la pregunta que prevalece en la hinchada incaica es una: ¿y después de Gareca qué o quién? Atendiendo los hechos, es una pregunta justa y en un punto atormentada, pues es un consenso que el argentino, desde que asumió en marzo de 2015, logró que la selección sea un oasis dentro de un fútbol ciertamente precario.La senda perdedoraA nivel de clubes, hace nueve años que un club peruano —el Real Garcilaso— logró pasar la fase de grupos en la Copa Libertadores. Desde entonces, todas las participaciones de clubes peruanos han terminado en la primera instancia del torneo y mayormente bajo goleadas.Otro dato: ningún jugador peruano forma parte de un equipo de la élite del fútbol mundial o juega en alguna liga de prestigio como la española, la inglesa, la alemana o la italiana. Y si hablamos de la calidad del torneo local, la cosa está muy cercana a lo calamitoso.En siete años al frente de la selección, Gareca logró lo siguiente: clasificar al Mundial de Rusia, disputar la final de la Copa América en 2019 luego de 44 años de ausencias, lograr el tercer y cuarto puesto en la Copa América de 2015 y 2021 respectivamente, y disputar el repechaje a Catar 2022, en el que perdió contra Australia.Y es en ese contraste entre la gris realidad generalizada del fútbol peruano y los logros de la selección que al argentino se le estima, comprensiblemente, como un caso extraordinario de alguien que pudo hacer mucho con muy poco y transformar a la selección peruana nuevamente en un equipo de respeto en la región.Adiós, profesorLas palabras de Vásquez suenan justas pues con Gareca la hinchada parece haber desarrollado una relación de dependencia, con el miedo al vacío de la derrota —los años "oscuros" desde 1982 hasta 2015— como algo a lo que no se desea volver, a sabiendas quizá que es el lugar que un fútbol discreto como el peruano es el que merece.Analizar cuál fue la clave, o las claves, del éxito del argentino puede ser una tarea larga y aventurada, sin embargo lo cierto es que los resultados lo respaldan y eso es lo que importa para una hinchada que no ve a nadie que dé la talla para entrar en su reemplazo, como si Gareca fuera el único que tiene el secreto para que Perú sea lo que es ahora.Hay que decir que, según diversos trascendidos de la prensa local, la Federación Peruana de Fútbol ofreció al entrenador una rebaja de su sueldo del 40% para renovarle el contrato, agregando que sería recompensado por buenos resultados, lo que parece ser lo que finalmente hizo que Gareca decida irse.Como sea, la cosa ya está dicha: el profesor se va dejando recuerdos de felicidad que Perú no vivía hace décadas y eso genera la tristeza que el 14 de julio se esparció en redes en un lamento colectivo y que aún perdura, mezclado con la incredulidad natural ante lo adverso.Según se ha informado en medios, es probable que Gareca, actualmente en su país, regrese a Perú para dar una última conferencia de prensa a manera de despedida. Muy probablemente la hinchada exija que se le dé una oportunidad para expresarle su cariño y gratitud. Lágrimas podrían correr y habría que ser peruano para entenderlo.

Sergio Llerena Caballero

