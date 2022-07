https://mundo.sputniknews.com/20220714/el-septimo-paquete-de-sanciones-antirrusas-no-incluira-embargo-gasistico-1128169110.html

"El séptimo paquete de sanciones antirrusas no incluirá embargo gasístico"

MOSCÚ (Sputnik) — La nueva serie de sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia no embargará los suministros del gas ruso, opina el primer ministro de la... 14.07.2022, Sputnik Mundo

Según Fiala, Chequía no podrá abandonar el gas ruso el próximo invierno.Al mismo tiempo, señaló, Europa debería estar preparada para que los suministros no se reanuden después de la disputa de la turbina para el gasoducto Nord Stream.A este respecto, el primer ministro checo llamó a los países europeos a realizar adquisiciones de gas conjuntas.Tras el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania, los países occidentales empezaron a imponer sanciones contra Rusia.Los líderes de la UE lograron coordinar el 30 de mayo el sexto paquete de las sanciones antirrusas, que estipula entre otras cosas prohibir por etapas las importaciones del petróleo ruso. El embargo se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto Druzhba.Por el momento, se está examinando la posibilidad del séptimo conjunto de sanciones, que podría embargar los suministros de gas ruso.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y afirmó que las sanciones hicieron un serio daño a toda la economía mundial.

