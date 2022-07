https://mundo.sputniknews.com/20220713/hungria-no-apoyara-las-sanciones-contra-gazprom-ni-la-prohibicion-de-importar-gas-ruso-1128140701.html

Hungría no apoyará las sanciones contra Gazprom ni la prohibición de importar gas ruso

Hungría no apoyará las sanciones contra Gazprom ni la prohibición de importar gas ruso

BUDAPEST (Sputnik) — Hungría no está preparada para debatir el plan de embargar el gas ruso y no apoyará el nuevo paquete si incluye las sanciones contra la... 13.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-13T13:02+0000

2022-07-13T13:02+0000

2022-07-13T13:43+0000

economía

📈 mercados y finanzas

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

europa

sanciones

hungría

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1128140540_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_14d1dcde4a966fb62d3ac2f691c0f404.jpg

"Durante los meses anteriores sostuvimos muchos debates en Bruselas sobre las sanciones y aprobamos muchas (...). Hungría mantiene una posición clara respecto a la probable aprobación de nuevos paquetes de sanciones: no estamos preparados para debatir el embargo de gas. Un país de la UE propuso incluir Gazprombank en la posible nueva lista de sancionados. Dijimos bien a las claras que no apoyaremos ningún paquete que incluya sanciones contra Gazprom o Gazprombank", señaló.La intervención de Szijjarto se transmitió en redes sociales.Tras el comienzo de la operación militar especial rusa en Ucrania, los países occidentales empezaron a imponer sanciones contra Rusia. Los líderes de la UE lograron coordinar el 30 de mayo el sexto paquete de sanciones antirrusas, que estipula entre otras cosas prohibir por etapas las importaciones de petróleo ruso. El embargo se extenderá solo a los suministros por mar y no afectará el crudo que llega por el oleoducto Druzhba.El vicecanciller ruso Serguéi Riabkov calificó el plan de Occidente de poner tope al precio del petróleo ruso como un nuevo elemento de la guerra psicológica. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la política orientada a contener y debilitar a Rusia forma parte de la estrategia de Occidente a largo plazo, mientras que las sanciones ya asestaron un fuerte golpe a toda la economía mundial.Las inversiones en el proyecto de central nuclear de Paks 2Hungría aceleró las inversiones en el proyecto de central nuclear de Paks 2 y considera colocar los primeros bloques de hormigón ya en otoño (boreal) que viene, comunicó Szijjarto.La central nuclear de Paks —la única en Hungría— fue construida con la asistencia de la Unión Soviética, se encuentra a unos 100 kilómetros de Budapest y a cinco kilómetros de la ciudad de Paks. Operativa desde 1982, la central dispone de cuatro reactores VVER-440 con una capacidad total de 2.000 megavatios que producen la mitad de la electricidad que consume el país.A finales de 2014, la corporación rusa Rosatom, líder mundial del sector nuclear, y Hungría firmaron un contrato evaluado en 12.000 millones de dólares para la construcción de la segunda etapa de la central nuclear que constará de dos reactores VVER-1200 con una potencia instalada de 2.400 megavatios.Para ejecutar el proyecto de Paks 2, Rusia estudia conceder a Hungría un crédito de hasta 10.000 millones de eurosDiputados del Parlamento Europeo piden privar a Hungría de financiaciónLa Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (LIBE) apoyó con la mayoría de votos el proyecto de informe sobre el respeto de los valores de la Unión Europea y del principio de supremacía de la ley en Hungría, en el que se pide suspender la financiación europea de Budapest hasta que en el país se restablezcan la primacía de la ley y la observancia incondicional de los valores europeos.Se espera que el informe sea aprobado en la próxima sesión plenaria de la Eurocámara que tendrá lugar en Estrasburgo del 12 al 15 de septiembre.Además, los eurodiputados expresaron su descontento con las acciones del Consejo de la UE y de la Comisión Europea, al afirmar que esas instituciones "con su inacción favorecieron la quiebra definitiva del principio de la primacía de la ley, de la democracia y de los derechos fundamentales en Hungría".En mayo pasado la Comisión Europea declaró que no ve progreso alguno en Hungría en cuanto al respeto de las normas y valores europeos. Es más, señaló que últimamente en el país se observaron "nuevos desvíos".En la Comisión Europea también denunciaron "problemas con la independencia del sistema jurídico en Hungría y el uso de software de espionaje como Pegasus por parte de las autoridades húngaras".

https://mundo.sputniknews.com/20220705/advierten-que-el-suministro-del-gas-ruso-a-la-ue-por-tuberias-caera-mas-del-55-para-2025-1127782250.html

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, rusia, europa, sanciones, hungría