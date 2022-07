https://mundo.sputniknews.com/20220714/birmania-expulsa-al-jefe-de-la-mision-diplomatica-del-reino-unido-1128180388.html

Birmania expulsa al jefe de la misión diplomática del Reino Unido

Birmania expulsa al jefe de la misión diplomática del Reino Unido

BANGKOK (Sputnik) — Las autoridades de Birmania expulsaron al encargado de negocios interino del Reino Unido, Pete Vowles, quien encabeza la embajada británica... 14.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-14T13:52+0000

2022-07-14T13:52+0000

2022-07-14T14:01+0000

internacional

birmania

reino unido

europa

asia

expulsión

diplomáticos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106083/73/1060837377_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_5a7b9060fc72b76448113086b65c7419.jpg

El diplomático expresó la esperanza de que un equipo "fuerte y determinado" de la Embajada británica en Birmania siga haciendo todo lo posible para el pueblo birmano "que no quiere nada más que la paz, la libertad y la justicia".En 2021, Vowles llegó a Birmania en calidad de embajador, pero se negó a presentar sus credenciales al jefe de Estado y del gobierno militar, Min Aung Hlaing, considerándolo un líder ilegítimo.Debido a esta negativa y tras las numerosas solicitudes por parte de las autoridades birmanas al Ministerio de Exteriores británico, el estatus del diplomático fue rebajado hasta el de encargado de negocios interino.A finales de febrero pasado, el jefe de la misión británica salió de Birmania para participar en un evento regional, después del cual no pudo regresar al país porque se le negó la entrada.En abril, el portal Nikkei Asia informó que el Consejo Administrativo del Estado de Birmania (gobierno militar) notificó oficialmente al Reino Unido que ya no reconoce a Vowles como representante británico legítimo y está dispuesto a considerar otras candidaturas.Según el portal tailandés Thainewsroom, Vowles recibió el aviso de su expulsión "virtual" de Birmania el 12 de julio.El 1 de febrero de 2021, pocas horas antes de constituirse el nuevo Parlamento de Birmania, los militares dieron un golpe de Estado, decretaron el estado de emergencia y detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos el presidente Win Myint y la gobernante de facto, Aung San Suu Kyi.La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas desafiando la represión y protagonizando protestas callejeras y acciones de desobediencia civil para reivindicar la restauración del Gobierno civil y la liberación de los presos políticos.

https://mundo.sputniknews.com/20220429/birmania-todo-se-resuelve-por-la-fuerza-1124995965.html

birmania

reino unido

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

birmania, reino unido, europa, asia, expulsión, diplomáticos