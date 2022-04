https://mundo.sputniknews.com/20220429/birmania-todo-se-resuelve-por-la-fuerza-1124995965.html

Birmania: "Todo se resuelve por la fuerza"

La ex gobernante y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, apelará su nueva condena de cinco años de prisión por sobornos.

A poco más de un año del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, Birmania sufre una profunda crisis política, económica y humanitaria. Desde entonces, los cargos por corrupción contra la entonces consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, no cesan y podría recibir una pena de hasta 164 años."Las condenas son para anular la presencia de una líder política nacional, muy popular y muy fuerte", dijo a Telescopio el docente argentino, Fernando Pedrosa, analista internacional experto en el sudeste asiático y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Días atrás, la ex consejera de Estado fue declarada culpable de haber recibido en los años 2017 y 2018 sobornos de 600.000 dólares en metálico y lingotes de oro del antiguo gobernador de Rangún. Por ello ha sido sentenciada a cinco años de prisión.Pedrosa destacó a Sputnik que "la violencia está escalando en el país desde el momento del golpe de Estado. (…) Hay diferencias étnicas y religiosas muy fuertes. Una chispa es una amenaza de problemas", señaló.El entrevistado señaló el enfrentamiento por los recursos naturales como la "madera, el jade y el gas", y las condiciones precarias de vida en una nación "donde todo se resuelve por la fuerza".A principios de diciembre pasado, Suu Kyi fue condenada a cuatro años de prisión, por incitación y violación de las normas anticovid. El depuesto presidente Win Myint recibió un veredicto similar. Más tarde, la condena de ambos políticos fue conmutada a dos años.En enero de 2022, la ex consejera de Estado fue sentenciada a cuatro años de cárcel por varios cargos, entre ellos por la tenencia de comunicadores portátiles sin licencia, y declarada culpable de cinco nuevos cargos de corrupción.En el golpe de febrero de 2021, el Ejército justificó su golpe de Estado por un presunto fraude en las elecciones de noviembre de 2020, las que anuló, y en las que la LND venció con claridad como en las anteriores de 2015.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

