https://mundo.sputniknews.com/20220713/la-onu-advierte-que-enfrentamientos-de-bandas-empeora-situacion-humanitaria-de-haiti-1128128466.html

La ONU advierte que enfrentamientos de bandas empeora situación humanitaria de Haití

La ONU advierte que enfrentamientos de bandas empeora situación humanitaria de Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Los enfrentamientos sostenidos de las pandillas armadas empeoran la situación humanitaria para los más vulnerables, advirtió el... 13.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-13T00:19+0000

2022-07-13T00:19+0000

2022-07-13T00:19+0000

américa latina

haití

onu

crisis humanitaria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1121765684_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb2112f50d6f7d1b71e22be1d318788b.jpg

El 8 de julio, se iniciaron los enfrentamientos entre dos poderosas federaciones de bandas que operan en la capital, con un saldo de entre 50 y 70 fallecidos, según las autoridades locales y líderes religiosos.Bauer alertó que los choques hostiles tienen lugar en las áreas cercanas al puerto de la ciudad, utilizada en meses recientes por la organización para enviar ayuda humanitaria por vía marítima al norte y sur del país.El pastor evangélico Jean Enock Joseph llamó la atención sobre la grave situación humanitaria en el centro de Cité Soleil, bastión de una de las pandillas en conflicto, donde los residentes no han podido salir de sus viviendas desde el viernes."Algunos no pueden alimentarse por sí mismos, no pueden encontrar agua para beber", dijo el religioso a una radio local.Estos son los segundos choques hostiles desde finales de abril, cuando las pandillas 400 Mawozo y Chen Mechan se enfrentaron dejando un saldo de 200 fallecidos, cientos de heridos y decenas de miles de personas desplazadas.

https://mundo.sputniknews.com/20220708/mas-de-500-personas-fueron-asesinadas-en-haiti-en-el-primer-semestre-de-2022-1127997228.html

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, onu, crisis humanitaria