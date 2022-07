https://mundo.sputniknews.com/20220708/mas-de-500-personas-fueron-asesinadas-en-haiti-en-el-primer-semestre-de-2022-1127997228.html

Más de 500 personas fueron asesinadas en Haití en el primer semestre de 2022

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — En los primeros seis meses de este año 557 personas fueron asesinadas en la capital de Haití, casi un 64% más que en el mismo...

"De enero a junio de 2022, 557 personas fueron asesinadas en actos de violencia registrados en la zona metropolitana de la capital, Puerto Príncipe", dijo al presentar el informe la directora ejecutiva, Jocelyne Colas, quien lamentó la falta de medidas para frenar el fenómeno de la violencia.De acuerdo con la Ce-Jilap que desde hace más de dos décadas reporta las víctimas de la violencia, las autoridades no adoptaron disposiciones "reales y concretas" para combatir la inseguridad, pese al auge de las bandas armadas.La población ya no confía en las autoridades, que no cumplen con sus obligaciones ni crean las condiciones adecuadas para fomentar esta confianza, consideró Colas.La semana pasada, el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos registró 326 secuestros de abril a junio, 44,8% más que en el trimestre anterior, y denunció que los perpetradores utilizan matrículas del cuerpo diplomático o de misiones de Naciones Unidas.Por ello, la plataforma pidió apoyo para los cuerpos policiales, e incluso consideró unidades especiales de otros países ante la falta de equipamientos y recursos de la Policía nacional.Por su parte, la Organización Ciudadana por un Nuevo Haití reportó 57 casos de homicidio durante el mes de junio, entre ellos cuatro oficiales de Policía, y criticó la supuesta complacencia de las autoridades y quienes siembran el terror en la población.

haití

haití, crimen