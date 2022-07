https://mundo.sputniknews.com/20220713/evo-morales-califica-a-eeuu-de-enemigo-de-la-democracia-tras-saberse-que-ayudaba-en-golpes-1128144362.html

Evo Morales califica a EEUU de enemigo de la democracia tras saberse que ayudaba en golpes

SANTA CRUZ, BOLIVIA (Sputnik) — El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), calificó como "peor enemigo de la democracia y la vida" a EEUU, tras... 13.07.2022, Sputnik Mundo

"Con el cinismo que caracteriza a la ultraderecha estadounidense, John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, desde 2018 a 2019, admite haber "ayudado a planear golpes de Estado" en países soberanos. Es la prueba de que EEUU es el peor enemigo de la democracia y la vida", afirmó, en su cuenta oficial de Twitter.Bolton, en una entrevista en el canal de televisión CNN sobre el asalto al Capitolio en Washington en enero de 2021, confesó el martes que ayudó a organizar intentos de golpes de Estado.En la conversación, el presentador Jake Tapper afirma que no se necesita ser brillante para intentar un golpe de Estado, a lo que Bolton respondió: "No estoy de acuerdo. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado, no aquí, sino en otros países, puedo decir que se requiere de mucho trabajo".El exmandatario boliviano tiene la hipótesis de que EEUU también promovió el golpe de noviembre de 2019 en Bolivia, cuando fue presionado para renunciar a la Presidencia por movilizaciones de cívicos y sugerencias de las FFAA.

