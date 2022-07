https://mundo.sputniknews.com/20220713/el-exfuncionario-de-eeuu-john-bolton-admite-haber-orquestado-golpes-de-estado-1128135273.html

El exfuncionario de EEUU John Bolton admite haber orquestado golpes de Estado

Uno de los veteranos de la vida política de EEUU, John Bolton, admitió haber "ayudado a planear golpes de Estado en otros países". Durante su larga trayectoria... 13.07.2022, Sputnik Mundo

Trump no es lo suficientemente competente para llevar a cabo un "golpe cuidadosamente planificado", afirmó al presentador Jake Trapper refiriéndose a las audiencias del Congreso sobre el ataque al Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021.Bolton preferió guardar silencio sobre los detalles, afirmando que no quería entrar en ellos. Sin embargo, más tarde mencionó a Venezuela en el contexto del fracaso del enfrentamiento."He visto lo que le ha costado a la oposición intentar derrocar al presidente legítimamente elegido y ha fracasado", señaló.Bolton inició su carrera en los Departamentos de Justicia y de Estado a los años 80. Bajo el mandato de George W. Bush fue embajador de EEUU en Naciones Unidas y uno de los principales impulsores de la invasión militar a Irak. Sirvió como consejero de Seguridad Nacional en la Administración de Donald Trump, manifestándose a favor de una injerencia militar en Venezuela, así como de bombardear Siria, Irán y Corea del Norte.La reacción de MoscúLa portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló que estas declaraciones sobre la participación de EEUU en la organización de golpes de Estado en el extranjero son revelaciones totalmente nuevas de figuras de la política exterior estadounidense y deben ser aclaradas."No recuerdo que una persona que haya ocupado un cargo tan alto y haya sido responsable directo de la política exterior de EEUU me haya dicho directamente que ha participado en la planificación de golpes de Estado en otros países. Una vez más, no apoyando, como solían decir, a las 'fuerzas democráticas' o promoviendo la democracia, el pluralismo, etc. Pero no recuerdo que una persona que ha estado en el poder durante muchos años y bajo varios presidentes haya dicho con sus propias palabras que estaba involucrada en la planificación de golpes de Estado en el extranjero", añadió Zajárova.Agregó que "esto requiere, por supuesto, una reacción" y "requiere un análisis más profundo porque es importante saber en qué otras partes del mundo EEUU estaba planeando un golpe de Estado", concluyó la diplomática.

