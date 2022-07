https://mundo.sputniknews.com/20220712/por-que-la-entrega-de-los-drones-iranies-a-rusia-asusta-a-estados-unidos-1128120804.html

¿Por qué la entrega de los drones iraníes a Rusia asusta a Estados Unidos?

¿Por qué la entrega de los drones iraníes a Rusia asusta a Estados Unidos?

Irán estaría planeando suministrar a Rusia varios centenares de aviones no tripulados, incluidos aquellos capaces de transportar armas, de acuerdo con el... 12.07.2022, Sputnik Mundo

Marina Shalan, productora de la redacción de Sputnik Oriente Medio, explicó que la mera posibilidad de que drones iraníes puedan ser entregados a terceros inquieta a Washington.La especialista recuerda que desde 1979 los militares estadounidenses llevan a cabo operaciones de reconocimiento en el territorio iraní con sus propios drones. En 2011, los iraníes incluso consiguieron hacerse con el dron estadounidense RQ-170 Sentinel sin destruirlo, para posteriormente desmontarlo pieza por pieza. La industria de los drones en Irán ha cobrado impulso desde 2011. Además, tienen una gama muy variada, agrega.De acuerdo con Shalan, no hay que subestimar los vehículos aéreos no tripulados iraníes."La producción de aviones no tripulados está a cargo exclusivamente de unidades privilegiadas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los modelos que los iraníes llevan al Salón Internacional de la Aviación y el Espacio [MAKS], así como a la exposición del Ejército, son impresionantes. Hay modelos de reconocimiento, así como modelos capaces de llevar munición real. Así que no hay que subestimar a la industria de los drones en Irán", asegura."Declaraciones falsas sobre el curso de la operación militar especial"Por su parte, Vasili Kashin, experto militar y director del Centro de Estudios Europeos e Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación destacó que las afirmaciones de los funcionarios estadounidenses se basan en evaluaciones y especulaciones incorrectas.Según el experto, estos comentarios reflejan "una evaluación errónea de las agencias de inteligencia occidentales sobre el potencial militar-industrial de Rusia, ya que se pensaba que este país no sería capaz de llevar a cabo un conflicto militar de larga duración en términos de existencias de armas".Señaló que estas valoraciones resultaron ser falsas; Rusia no ha intentado comprar armas a China ni a Corea del Norte."En varias ocasiones, altos funcionarios occidentales han hecho declaraciones deliberadamente falsas sobre el curso de una operación militar especial, así que es probable que veamos algo similar aquí también", explicó Kashin.De acuerdo con el experto, el punto de partida de tales especulaciones fue el hecho de que Irán suministra drones al espacio postsoviético, tomando la fábrica construida en Tayikistán como punto de partida.Al mismo tiempo, como señaló Kashin, el Ejército ucraniano ha registrado armas de origen iraní, que llegaron allí a partir de lotes suministrados por los iraníes a Yemen y que fueron interceptados en el camino por la marina estadounidense. "Esto refleja la grave situación de suministros a las Fuerzas Armadas de Ucrania", concluyó el experto."Occidente lanza varios rumores para sondear posibles escenarios del curso posterior de la operación"Rusia podría estar teóricamente interesada en adquirir aviones no tripulados de ataque iraníes, incluido el modelo Shahed 171 Simorgh, que es una adaptación del avión no tripulado estadounidense Sentinel incautado por los iraníes, subrayó a Sputnik un destacado experto ruso en el campo de los aviones no tripulados, Denis Fedutínov."Si se observa la gama de vehículos aéreos no tripulados iraníes, hay efectivamente modelos que Rusia podría adquirir teóricamente. Por ejemplo, el dron Shahed 171 Simorgh, que es una copia reimaginada y reelaborada del dron estadounidense RQ-170 Sentinel de baja observación incautado por los iraníes en 2011, no deja de ser interesante. A diferencia del 'norteamericano', que es un vehículo de reconocimiento aéreo, se supone que la versión iraní también puede llevar defensas aéreas", enfatizó Fedutínov.El experto también destacó los drones iraníes Shahed 129, fabricados aproximadamente con el mismo tamaño que el UAV de reconocimiento-ataque ruso Orion, así como uno más pesado y, en consecuencia, con mayor capacidad de carga útil, el Shahed 149, que obtuvo su propio nombre.Al mismo tiempo, el interlocutor de Sputnik señaló que tales declaraciones de EEUU pueden ser falsas."No debemos olvidar que los países occidentales están lanzando ahora varios rumores sobre los planes del Ejército ruso para 'sondear' posibles escenarios para el curso posterior de la operación especial en Ucrania. Hace algún tiempo se informó de que Rusia podría comprar un lote de vehículos aéreos no tripulados a China, y ahora hay informes similares sobre la compra de drones a Irán. Entendiendo el estado actual de las cosas, no debemos tomar todos estos informes al pie de la letra", subrayó Fedutínov.A principios de diciembre de 2011, se informó de que el Ejército iraní había derribado el dron estadounidense RQ-170 en el este del país. Posteriormente, Irán mostró un video en el que aparecía el dron, sin daños visibles en el vehículo. Más tarde, la agencia de noticias iraní Tasnim informó de la publicación de una foto de un nuevo modelo de vehículo aéreo no tripulado que forma parte de la familia de drones Simorgh producidos en Irán, parecido al RQ-170 Sentinel.El asistente del presidente de Estados Unidos para la Seguridad Nacional, Jake Sullivan, afirmó el 11 de julio que Irán se está preparando para transferir vehículos aéreos no tripulados a Rusia. Según el alto funcionario, se trata de "varios cientos de drones, incluidos los que pueden llevar armas". Sin embargo, Sullivan no explicó cómo obtuvo Washington esta información.A su vez, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, negó las acusaciones de EEUU sobre una posible transferencia de drones iraníes a la parte rusa, señalando que "no ha habido ningún desarrollo particular en la cooperación en este ámbito en los últimos tiempos".Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero para "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del régimen de Kiev durante ocho años". Según el presidente Vladímir Putin, su objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos crímenes contra la población civil" en Donbás.Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas están golpeando únicamente la infraestructura militar y las tropas ucranianas y, a partir del 25 de marzo, han completado las principales tareas de la primera etapa: reducir significativamente el potencial de combate de Ucrania.

