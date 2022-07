https://mundo.sputniknews.com/20220711/ucrania-planea-contraofensiva-de-gran-envergadura-en-el-sur-del-pais-mas-virtual-que-real-1128076441.html

Ucrania planea contraofensiva de gran envergadura en el sur del país: ¿más virtual que real?

La ha anunciado la viceprimera ministra del país. Argentina tiene nueva ministra de Economía. Сómo las sanciones de Bruselas condenan a la hambruna mundial... 11.07.2022, Sputnik Mundo

¿Contraofensiva de gran envergadura de Ucrania?Ucrania se prepara para lanzar una contraofensiva de gran envergadura, contando con un millón de efectivos, con el objetivo de liberar las regiones del sur del país, controladas actualmente por el Ejército ruso, anunciaron las autoridades de Kiev que instaron a los habitantes de esas zonas a abandonarlas."No sé en qué fechas tendrá lugar [la contraofensiva], pero sé con certeza que [en las ciudades del supuesto teatro de operaciones] no debe haber en absoluto mujeres ni niños. Está claro que habrá hostilidades activas, incluidos bombardeos, por lo que instamos a nuestros ciudadanos a evacuar urgentemente" la zona, declaró el domingo la viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereschuk.Сómo las sanciones de Bruselas condenan al mundo a la hambrunaLa total destrucción de las mentiras de la Unión Europea destinadas a socavar la reputación de Rusia como jugador responsable en el mercado global de alimentos y fertilizantes. Es lo constituye una reciente publicación de la web de la Cancillería rusa, donde se comprueba con datos concretos el protagonismo de Bruselas en la agudización de la ya por si compleja situación en el mercado alimentario mundial. El texto cita varias declaraciones de funcionarios comunitarios que apuntan a culpar a Moscú: pronunciamientos que constituyen mentiras puras y duras, tal y como dejan en evidencia los argumentos del Ministerio de Exteriores de Rusia.En particular, se desmienten las palabras del jefe de la llamada 'diplomacia' comunitaria, Josep Borrell, quien no deja de repetir que las sanciones antirrusas de Bruselas "no están dirigidas a la comida o a los fertilizantes". "Quien quiera comprar alimentos o fertilizantes rusos, puede hacerlo. No hay obstáculos. Esos productos de Rusia están fuera de nuestras sanciones", manifestó recientemente. Según la Cancillería rusa, este tipo de afirmaciones buscan manipular a la opinión pública, mientras que la verdad radica en que las sanciones del Viejo Continente persiguen abiertamente arruinar el comercio exterior del gigante euroasiático, incluidas las exportaciones de su sector agroindustrial, incluso a pesar de que Rusia es uno de los líderes mundiales en este mercado, al tiempo que una gran parte de sus ventas van dirigidas a los países más necesitados."La fortuna que tuvo Donbás fue que había un Putin que salió en su ayuda""¿Cuántas veces Rusia va a tener que librar al mundo del nazismo, y encima, ser vista como la mala en el mundo?" Es lo que se pregunta la ciudadana Rita Villagra, residente en Argentina, lista para, junto a su familia, trasladarse a Donbás para ayudar a su reconstrucción.En declaraciones a Sputnik, denunció que "la mayoría de las personas" están con Rusia, en contra de lo que dice la prensa hegemónica y los dirigentes occidentales. Y es que se sienten identificadas con los habitantes de las ahora independientes Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, agredidos por el régimen de Kiev, impuesto por EEUU y sus aliados europeos.La muerte de Luis Echeverría levanta heridas en MéxicoEl expresidente de México Luis Echeverría Álvarez ha fallecido a los 100 años de edad. Una muerte que ha vuelto a levantar heridas en la memoria colectiva mexicana, debido a los diferentes escándalos que involucraron a Echeverría en el transcurso de su vida política.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

