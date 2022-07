Putin: el aislamiento y el genocidio han sido el tratamiento ucraniano de la población del Donbás

"La gente allí [en Donbas] durante mucho tiempo —ocho años— se encontró, como se dice, entre el cielo y la tierra. ¿Entiende cuál es el problema? No tenían pasaportes, ni ucranianos ni rusos. Ni siquiera podían comprar un billete de avión para viajar por Rusia. No podían enviar a sus hijos a estudiar. Ni siquiera a las universidades rusas. ¡La cuota existe! Así que los lazos con Ucrania se han perdido, pero con Rusia no. No estoy hablando de los bombardeos y todo lo demás", sostuvo Putin.