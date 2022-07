https://mundo.sputniknews.com/20220711/la-violencia-irrumpe-en-la-campana-electoral-de-brasil-1128080538.html

La violencia irrumpe en la campaña electoral de Brasil

La violencia irrumpe en la campaña electoral de Brasil

El asesinato de un militante de la campaña del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por parte de un policía seguidor del presidente Jair Bolsonaro, sacude la campaña política a menos de tres meses de las elecciones. En otro orden, Japón despide a Shinzo Abe. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2022-07-11T22:00+0000

2022-07-11T22:00+0000

2022-07-11T22:00+0000

en órbita

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

📰 paro nacional en ecuador (2022)

ecuador

asesinato de shinzo abe

shinzo abe

japón

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

partido de los trabajadores (pt) de brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1128086591_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e2318ec462ab132d3f00a55cf5672e81.jpg

La violencia irrumpe en la campaña electoral de Brasil La violencia irrumpe en la campaña electoral de Brasil

El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011), quien se presenta como candidato para las elecciones generales de octubre, reunió a su Consejo Político para analizar su estrategia política tras los recientes episodios de violencia política en la campaña.Como tema destacado, se debatió el reciente incidente violento entre un militante del Partido de los Trabajadores (PT) y un policía, seguidor del actual mandatario Jair Bolsonaro.El 10 de julio, el agente irrumpió en la fiesta de cumpleaños de Marcelo Arruda y le disparó. El agredido respondió a su vez con disparos, hiriendo al atacante José Guaranho, quien se encuentra grave.Lula condenó lo ocurrido. Además, su Consejo Político homenajeó al militante Arruda. "El pueblo brasileño es un pueblo de paz; necesitamos recuperar la normalidad en nuestro país", opinó vía Twitter.En tanto, Bolsonaro expresó que "las autoridades deben investigar seriamente el hecho, así como ir contra los calumniadores que intentan perjudicarnos [a él y a su sector político] las 24 horas”.A criterio del entrevistado, Bolsonaro es el principal responsable de "incentivar la violencia, el porte de armas" y el "clima de confrontación" en la población. El jefe de Estado "no propone el diálogo en la población, hasta pone dudas sobre el sistema electoral, un sistema históricamente sólido y confiable”, agregó.Según Cardoso, esta campaña electoral en marcha "no es normal, basada solo en propuestas y perspectivas del futuro. Habrá disputas en las calles, algo que en Brasil no se veía desde hace varios años. Es una situación preocupante para la democracia no solo de Brasil sino de toda América Latina".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la respuesta en Ecuador a las acusaciones del Gobierno de Guillermo Lasso con respecto a que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) financió el paro finalizado el 30 de junio con dinero del narcotráfico.Y además abordamos las repercusiones de las elecciones legislativas en Japón y la despedida al exprimer ministro Shinzo Abe, tras su asesinato. Estas y más noticias en 'En órbita'.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

ecuador

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), 📰 paro nacional en ecuador (2022), ecuador, asesinato de shinzo abe, shinzo abe, japón, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva, partido de los trabajadores (pt) de brasil, gobierno de brasil, аудио