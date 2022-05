https://mundo.sputniknews.com/20220531/el-70-de-brasilenos-no-cree-que-mas-armas-generen-mas-seguridad-1126069668.html

El 70% de brasileños no cree que más armas generen más seguridad

El 70% de brasileños no cree que más armas generen más seguridad

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (Sputnik) — La mayoría de brasileños no cree que la sociedad gozaría de mayor seguridad si más personas estuviesen armadas, según... 31.05.2022, Sputnik Mundo

Según la encuesta, "el 72% de los entrevistados" no están de acuerdo con la afirmación de que la sociedad brasileña sería más segura si las personas estuviesen armadas para protegerse de la violencia, mientras que el 26% de los encuestados sí están de acuerdo con la frase.El porcentaje de los que no están de acuerdo es mayor entre mujeres (78%), personas que se autoperciben negras (78%) y con menores ingresos, de como máximo dos salarios mínimos (75%).La encuesta también muestra que el 71% de los entrevistados no están de acuerdo con que haya que facilitar el acceso de las personas a las armas, mientras que el 28% está de acuerdo y el uno por ciento no supo contestar.El presidente, Jair Bolsonaro, siempre fue favorable a facilitar la posesión y tenencia de armas y en los últimos años publicó varios decretos para flexibilizar la legislación y facilitar el acceso, alegando que los ciudadanos tienen derecho a defenderse.

