Esquivando el frío: cinco destinos de Sudamérica para escapar del invierno

En pleno invierno austral, existen destinos del Cono Sur de Sudamérica que se diferencian de las bajas temperaturas que afectan a la región. El norte de... 11.07.2022, Sputnik Mundo

No hay dudas de que Sudamérica cuenta con grandes atractivos turísticos para los amantes del invierno, como la zona patagónica en Argentina, Bariloche o Calafate incluidos; el sur de Chile con la ciudad de Pucón, característico por sus volcanes y sus centros de esquí, o el municipio de Urubici, donde suele nevar, ubicado al sur de Brasil. Sin embargo, algunos viajeros prefieren temperaturas más cálidas para disfrutar de sus vacaciones de mitad de año y escapar de las bajas temperaturas del invierno austral.¿Qué destinos turísticos de Sudamérica son cálidos en invierno?Cataratas del Iguazú (Argentina/ Brasil)El destino turístico ubicado entre la provincia argentina de Misiones y el estado brasileño de Paraná es considerada una de las siete maravillas naturales del mundo, ofrece a sus visitantes una variedad de actividades.Lejos de las bajas temperaturas del Cono Sur, este destino llega a superar los 25 grados durante el invierno y es una buena opción para disfrutar de la majestuosidad del entorno selvático natural compuesto por cataratas de hasta 80 metros.Tanto del lado brasileño como argentino se aprecian pasarelas de más de 1.000 metros que conducen a excelentes miradores de la Garganta del Diablo, como se le denomina al caudal de las cataratas. Los recorridos son una buena oportunidad de conocer la biodiversidad selvática y avistar monos, coatíes, pavas de monte e insectos exóticos.Los paseos se ofrecen tanto desde la cima de las cataratas como desde la parte inferior, para que los visitantes puedan elegir desde qué punto apreciar el entorno y tomar sus panorámicas.Otras opciones incluyen navegar por el río hasta muy cerca de la caída de las cataratas, pasear en un tren ecológico a gas o visitar el Parque Nacional de Iguazú, área protegida del gobierno argentino.Salta (Argentina)La provincia del noroeste argentino recibe anualmente a turistas nacionales y extranjeros que buscan escapar del frío y deleitarse con los paisajes y la atractiva gastronomía de la región.La localidad salteña de Cafayate (del departamento homónimo, al sur de la provincia), conocida por sus viñedos y bodegas y por conservar una arquitectura colonial, es una importante ciudad turística que se enmarca en el circuito de los Valles Calchaquíes—cadena montañosa argentina que supera los 500 kilómetros de extensión—.Cerca de esta localidad se encuentra la Quebrada de las Conchas —también conocida como Quebrada de Cafayate—, que cuenta con paisajes de gran belleza por sus formaciones rocosas de color rojizo.Diferentes geoformas, producidas por movimientos tectónicos y la erosión de la piedra, y apodadas como El Anfiteatro, El Fraile, El Sapo, Las Ventanas, Los Castillos adornan el paisaje natural.Debido a su historia, la zona posee una gran riqueza arqueológica, ya que se han encontrado fósiles del período del cretácico —periodo que comenzó hace 145 millones de años y terminó hace 66 millones—.Paseos en bicicleta, senderismo y tours guiados son algunas de las actividades que los turistas pueden realizar en el destino, además de conocer las bodegas y los museos de gran importancia cultural para el departamento.Jujuy (Argentina)La provincia de Jujuy, también en el noroeste de Argentina, es otro de los atractivos turísticos favoritos para aquellos que prefieren las cálidas temperaturas. La Quebrada de Humahuaca, por ejemplo, es de esos destinos que no conviene visitar en verano debido a las lluvias estivales.La Quebrada que es un valle andino de 155 kilómetros de extensión adquiere su nombre de pueblos originarios, que se referían al lugar como 'Río Sagrado'.Con fuerte vínculo con sus raíces ancestrales y gran parte de la población con ascendencia quechua, las creencias religiosas, arte e incluso técnicas agrícolas utilizadas por pueblos originarios persisten en la actualidad. Por este motivo, el destino es considerado desde 2003 Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco.Los pobladores de la zona aún mantienen las tradicionales casas de adobe y sus platos típicos que incluyen humitas y tamales.El lugar permite a los visitantes una variedad de opciones: trekking, montañismo, cabalgatas y avistaje de la flora y fauna del lugar.Asimismo, Jujuy atrae también con el encanto de la localidad de Purmamarca, que en quechua significa "pueblo del león" y en lengua aimara "pueblo de la Tierra Virgen".Purmamarca posee la inmensa belleza del Cerro de los Siete Colores, formado hace millones de años por sedimentos marinos, lacustres y fluviales que le otorgan tonalidades amarillentas, rojizas, amarronadas e incluso blancas.San Pedro de Atacama (Chile)Ubicado al norte de Chile, en la provincia de El Loa, a 1.700 kilómetros de Santiago, San Pedro de Atacama es considerado uno de los puntos de acceso al desierto más árido del mundo.Los turistas pueden disfrutar atracciones como el campo de géiseres de El Tatio, el pasaje desértico del Valle de la Luna y la Reserva Nacional de los Flamencos.Además, ruinas arqueológicas como la construcción preincaica Pucará de Quitor —muro de piedras que oficia de fortaleza defensiva y es considerada monumento nacional de Chile—, y la aldea de Tulor, que reúne varias estructuras circulares interconectadas realizadas por culturas precolombinas, otorgan al lugar una gran riqueza histórica.Algunos de los recorridos ofrecidos a los visitantes incluyen tours astronómicos, ya que el lugar se destaca por la gran visibilidad que se logra del cielo nocturno desde el sitio.Ilha Grande (Brasil)La isla ubicada frente a las costas del estado brasileño de Río de Janeiro y que forma parte del municipio de Angra Dos Reis, es un destino atractivo tanto para los turistas del país así como para los extranjeros.Conocida también como el 'Caribe Brasileño', la isla posee un clima tropical, húmedo y de elevadas temperaturas. De acuerdo a la Estación Meteorológica del municipio de Angra Dos Reis, la temperatura media anual supera los 20°C, siendo el mes de julio el más frío del año alcanzando 19,6% de temperatura promedio.El destino es muy popular por su playa Lopes Mendez, que destaca como una de las más atractivas del país.Sin embargo, las blancas arenas y las cálidas aguas no son las únicas atracciones del lugar debido a que la isla cuenta con montañas y un entorno selvático llamativo.Un dato curioso es que este destino es relativamente nuevo debido a que el lugar operó como una prisión hasta 1994.Además en el destino turístico no se permite el ingreso de vehículos a motor y sus visitantes deben trasladarse a pie, en bicicleta o en embarcaciones.

