Indígenas del desierto de Atacama y convencionales defienden el derecho al agua en Chile

El pasado 16 de mayo la constituyente chilena arribó hasta la Región de Antofagasta, ubicada a 1.336 kilómetros al norte de Santiago, para entregar el borrador de la nueva constitución. Además, en el lugar sesionaron las últimas comisiones del proceso; Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo.Asimismo, los convencionales que no estaban en ninguna de las comisiones finales, se repartieron por distintos puntos de la región nortina para presentar la propuesta de nueva carta magna a las diversas comunidades.Hasta San Pedro de Atacama, comuna chilena ubicada en la provincia de El Loa, en la Región de Antofagasta, llegó un grupo de convencionales para conversar con la comunidad indígena atacameña de Lickanantay. La localidad es la puerta de entrada a uno de los desiertos más grandes y el más árido del mundo: el desierto de Atacama.Félix Galleguillos Aymani, convencional de escaño reservado atacameño, señaló a Sputnik que la importancia de la visita se debe a que "muchas de estas actividades siempre se desarrollan en Santiago. Entonces aquí los convencionales pudieron dar respuesta del trabajo de estos 10 meses y que esas aprensiones tienen respuesta, respuesta a esta nueva carta magna que se está proponiendo".Asimismo, Cristián Valera, miembro de la comunidad Lickanantay, respecto a la visita de los convencionales a su comunidad dijo a Sputnik que es "totalmente importante, producto de que también históricamente en este país nunca se ha hecho este ejercicio de democratizar la Constitución, o sea, de que de esta nueva constitución sale de las propias bases del propio pueblo, de las propias personas que están ahí participando firmemente por cambiarla".La comunidad Lickanantay de ToconaoToconao —"lugar de piedras" en kunza, lengua atacameña—, es la localidad en la comuna de San Pedro de Atacama donde vive la comunidad Lickanantay. El nombre del sector se debe a que fue levantado sobre piedras liparitas.Según diversos estudios científicos, Toconao data de más de 12.000 años de antigüedad. La actividad del pueblo se basa en la talla de diversas esculturas de piedra volcánica que son extraídas de una cantera propia de la comunidad indígena. Además, la agricultura también destaca en la actividad de la comunidad.Las comunidades atacameñas no son culturalmente homogéneas y habitan los oasis, valles y quebradas de las cuencas del salar de Atacama y del río Loa, ubicadas en la Región de Antofagasta.La comunidad Lickanantay se define como promotora de la solidaridad, responsabilidad y promueve el cuidado a la naturaleza. Busca considerar y resguardar el agua como un derecho de vida, sosteniendo su disponibilidad para el consumo humano y agricultura en el tiempo, de manera responsable y equitativa.La visita constituyenteDespués de más de cinco horas de viaje por vías que muchas veces eran de tierra y piedra, distintos convencionales llegaron hasta la localidad de Toconao. En el lugar cientos de personas los esperaban y fueron recibidos con una ceremonia ancestral lickanantay que consistía en ofrendas a la Patahoiri (Madre Tierra, en kuzan).Posteriormente, un grupo de escolares del sector les dio la bienvenida a los convencionales contándoles un cuento típico atacameño. Luzvenia Catur, presidenta de la comunidad atacameña de Toconao, señaló a los concurrentes que "es de conocimiento público que nuestra presencia en este desierto data de unos 13.000 años antes del presente, en el cual nuestros antepasados lograron superar la adversidad y dominar el desierto más árido del mundo".Finalmente, Catur explicó que su pueblo mantiene una serie de demandas ligadas a recursos naturales y territorios que no han logrado ser subsanados por el Estado de Chile a pesar de los compromisos internacionales firmados.Demandas de la comunidad LickanantayDiversos miembros de la comunidad atacameña expresaron a los convencionales que su principal preocupación giraba en torno a escasez de agua producto de la intervención de mineras y a la destrucción del medio ambiente.Los convencionales respondieron a las preguntas de la comunidad. Expresaron que en el borrador de nueva constitución se estableció que el agua es un bien inapropiable, que consagra que será el Estado quien deberá promover y proteger la gestión unitaria del agua potable.Con respecto a la actividad minera, el borrador de nueva constitución señala que quedarán excluidos de toda actividad extractivista "los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley". Asimismo, se consagra que es deber del Estado garantizar una educación que fortalezca la preservación, conservación y cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza, y que permita formar conciencia ecológica."Con esta nueva propuesta se nos abren muchas formas de seguir en la búsqueda de proteger los lugares. Por ejemplo, los humedales, los salares, las cuencas, que son los lugares que habitamos como pueblos indígenas", señaló Félix Galleguillos."Esto nos permite seguir proyectando nuestra vida en el tiempo, porque con el modelo actual es difícil proyectarse, ya que tienes muchos impedimentos. Se te restringe de alguna manera hacer el uso del agua porque alguien ya la inscribió y tiene una propiedad sobre esta. Entonces con la nueva constitución lo que se propone es que ese uso sea un uso efectivo, ya sea para la agricultura, para el consumo humano o para el equilibrio del sistema", finalizó Galleguillos.

