Quién está detrás de las declaraciones de Zelenski de que Ucrania no "renunciará a sus territorios"

Quién está detrás de las declaraciones de Zelenski de que Ucrania no "renunciará a sus territorios"

Ucrania no está dispuesta a hacer concesiones territoriales en favor de Rusia, declaró el presidente ucraniano Volodímir Zelenski a la CNN.

Según el mandatario ucraniano, Kiev luchará "por cada trozo de territorio" y lo devolverá "al campo de batalla". Al mismo tiempo, Zelenski afirmó que EEUU ayuda a Ucrania, "pero no lo suficiente como para ganar", tras lo cual pidió a otros países que apoyen a las autoridades de Kiev "todo lo que puedan".Las declaraciones de Zelenski que actúa según las instrucciones de Washington, indican que EEUU no da a Kiev la autorización para negociar con Moscú, cree Vladímir Shapoválov, el subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú. El presidente ucraniano, según el analista, ha demostrado una vez más que lo importante para él no es la vida y el bienestar de los ucranianos, sino los intereses de sus mecenas occidentales.Además, las palabras del presidente ucraniano pretenden levantar la moral de las Fuerzas Armadas, en gran parte desmoralizadas, agregó al detallar que las declaraciones sobre la supuesta victoria de Ucrania no resisten la crítica."Ninguna persona en su sano juicio afirmaría que Kiev es capaz de infligir una derrota militar a Rusia. Ahora una parte importante del Ejército ucraniano simplemente no existe, y el potencial militar que tiene ahora Kiev es principalmente el resultado del apoyo militar y técnico proporcionado a la parte ucraniana por Occidente, liderado por EEUU, pero no más que eso", afirmó Shapoválov.En esta situación Zelenski no actúa como líder de su país, que debería interesarse por el bienestar de sus propios ciudadanos, sino como "portavoz de la política exterior estadounidense", cree Vladímir Olénchenko, investigador del Centro de Estudios Europeos IMEMO de Academia de Ciencias de Rusia.Olénchenko cree que con estas declaraciones de Zelenski, Washington intenta enviar una señal a Europa, que, según él, ya está saciada de la agenda ucraniana."La UE no quiere ir más allá de los esfuerzos que ya se han hecho. Por lo tanto, EEUU, a través de Zelenski, trata de animar a los países europeos a intensificar su participación en los asuntos ucranianos. Sin embargo, es poco probable que Washington pueda influir en la situación en esta dirección de manera significativa", resumió el analista.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, señaló tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G20 que era Occidente quien impedía con sus acciones que Kiev "se pasara al proceso de paz".Según Lavrov, los países occidentales están obligando a las autoridades de Kiev a aceptar las armas, "a utilizarlas para bombardear ciudades, destruir civiles", lo que Rusia no puede tolerar."Esta bifurcación de Occidente demuestra que lo principal es la ideología, no la preocupación por Ucrania y sus ciudadanos, por la seguridad europea en general", declaró el ministro de Exteriores ruso.

