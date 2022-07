https://mundo.sputniknews.com/20220708/rusia-vetara-toda-resolucion-sobre-ayuda-a-siria-que-vaya-en-contra-de-su-propuesta-1128008280.html

Rusia vetará toda resolución sobre ayuda a Siria que vaya en contra de su propuesta

Rusia vetará toda resolución sobre ayuda a Siria que vaya en contra de su propuesta

ONU (Sputnik) — Rusia bloqueará cualquier resolución en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el mecanismo transfronterizo de entrega de ayuda... 08.07.2022, Sputnik Mundo

El embajador sirio ante la ONU, Bassam Sabbagh, expresó su decepción por la no aprobación del proyecto ruso."Mi delegación lamenta que no se haya aprobado el equilibrado proyecto de resolución presentado por la Federación Rusa. Y deploramos que los tres países occidentales, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, hayan insistido tanto en engañar y despreciar las preocupaciones genuinas y objetivas expresadas por mi país y la Federación Rusa y otros países", declaró Sabbagh tras la votación.La resolución rusa habría extendido el mecanismo por seis meses, pero Estados Unidos, Reino Unido y Francia se opusieron, diciendo que no daría suficiente tiempo para planificar las operaciones.También, Rusia vetó una resolución sobre el mecanismo transfronterizo impulsada por Noruega e Irlanda que proponía extender la medida por otro año.Polianski argumentó que esa resolución no incluía los intereses de Damasco.El mecanismo para el envío de ayuda humanitaria a Siria desde los países vecinos funciona desde 2014 y se extiende cada año.Al principio las instituciones de la ONU y sus socios podían hacer llegar la ayuda por cuatro pasos fronterizos: dos en los límites con Turquía y otros dos en la frontera con Irak y Jordania.A medida que el Ejército sirio fue recuperando el control del territorio nacional, Damasco y Moscú impulsaron el fin del mecanismo transfronterizo.En julio de 2021 vencía el funcionamiento del paso fronterizo de Bab al Hawa, el último en la frontera con Turquía.El Consejo de Seguridad de la ONU prolongó el trabajo de este corredor hasta el 10 de julio de 2022.

