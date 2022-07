https://mundo.sputniknews.com/20220704/turquia-no-cree-que-rusia-ponga-trabas-a-su-operacion-en-el-norte-sirio-1127705021.html

Turquía no cree que Rusia ponga trabas a su operación en el norte sirio

Turquía no cree que Rusia ponga trabas a su operación en el norte sirio

ANKARA (Sputnik) — Ankara no cree que Rusia decida poner obstáculos a la operación del Ejército turco en el norte de Siria, pero existen divergencias en este... 04.07.2022, Sputnik Mundo

El portavoz del presidente turco, Ibrahim Kalin, anunció anteriormente que Ankara está preparada para lanzar en cualquier momento una nueva operación militar en el norte de Siria. Damasco en más de una ocasión calificó de ilegítima la presencia en el territorio fronterizo sirio de las tropas turcas que lanzan operaciones contra los grupos kurdos, y llamó a Ankara a retirarlas.También reveló que la parte turca no ha recibido ninguna reacción brusca ni protestas por parte de Rusia."Estados Unidos y Rusia no han cumplido la palabra dada a Turquía respecto a los terroristas en Siria, por lo cual nosotros mismos deberemos resolver este problema. Por otra parte, EEUU y Rusia no tienen el derecho a hacer comentarios sobre la planeada operación turca, por no haber cumplido la palabra", dijo Cavusoglu.Las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), cuya base es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito en Turquía), controlan la mayor parte de las provincias sirias de Al Hasaka y Raqa y ciertas poblaciones en las provincias de Alepo y Deir Ezzor, con el apoyo de los militares estadounidenses.Damasco no reconoce a la administración autónoma del noreste de Siria.

