Pandemia en Uruguay: se dispara el debate tras suspensión de vacunación a niños

El Gobierno confirmó que apelará contra el fallo de la Justicia que interrumpió la inmunización anti COVID a menores de 13 años. En otro orden, Japón y el mundo se conmueven tras el asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe. Estas y más noticias en ‘En órbita’.

El Gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou recibió el apoyo del partido opositor Frente Amplio y de las sociedades científicas ante la resolución de la Justicia sobre la suspensión de la inmunización anti COVID a niños.El juez Alejandro Recarey dispuso "la suspensión inmediata" de la inoculación a menores de hasta de 13 años contra el coronavirus. El fallo indica que la vacunación podrá reanudarse si se divulgan los contratos entre el Estado y la farmacéutica estadounidense Pfizer.La sentencia destaca que "ningún Gobierno puede firmar contratos secretos, en el desconocimiento de la opinión pública, atinentes a puntos que puedan implicar riesgos a los derechos humanos de la población".El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, catalogó al fallo como un "disparate" y confirmó que el Estado uruguayo avanza en su apelación. Pfizer por su parte también lamentó la sentencia y aclaró que sus desarrollos "siguen estrictos procesos de seguridad y calidad".En diálogo con En órbita, la diputada del partido Frente Amplio y exsubsecretaria del Ministerio de Salud Pública (2015-2017), la Dra. Cristina Lustemberg, expresó su "respeto del principio de la separación de poderes y del cumplimiento de las resoluciones judiciales, en un estado democrático y de Derecho [como en Uruguay]"."Sin embargo, en esta oportunidad preocupa muchísimo que la decisión de un juez, enmarcada en una acción de amparo, prive del derecho a vacunar contra el COVID-19 a un sector de la población especialmente vulnerable, como niños y adolescentes, y en especial los que padecen comorbilidades", afirmó la diputada.En el país sudamericano la vacunación anti COVID en menores está prevista a partir de los cinco años y de forma voluntaria. Sobre este punto, Lustemberg expresó "también preocupa que este fallo vulnera el derecho de personas [en su elección] que entienden que la protección para estos niños es mayor".La exsubsecretaria del Ministerio de Salud Pública —médica pediatra de profesión— señaló que ante un fallo de estas características "debe haber un límite"."Esperamos que desde el Gobierno se evidencien las competencias de Salud Pública consagradas en la Constitución. Uruguay tiene siglos de independencia de poderes pero no de injerencias a políticas estatales que vulneren el derecho de la ciudadanía a decidir", agregó.Lustemberg sostuvo que "la vacunación anti COVID nacional cuenta con abrumadora evidencia científica. El plan de inoculación fue efectivo, pero hay que cuidar la estrategia que Uruguay ha tenido a nivel histórico ante la vacunación y la protección a la ciudadanía".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— las repercusiones y conmoción en Japón, como a nivel mundial, tras el asesinato del exprimer ministro Shinzo Abe.Y además, en Brasil continúan los problemas con respecto a la protección del medio ambiente bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, en particular en la región de la Amazonía a raíz de las prácticas de deforestación e incendios intencionales. Conversamos con el profesor Márcio Sampaio de Castro, docente del curso de Relaciones Internacionales de la Facultad de Campinas para profundizar al respecto.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

