Más de 150 niños en Uruguay reciben vacuna de Sinovac en lugar de pediátrica de Pfizer

MONTEVIDEO (Sputnik) — El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay informó que 158 niños fueron inoculados con la quinta parte de una dosis de la vacuna... 02.02.2022, Sputnik Mundo

El MSP añadió que por el momento no se reportó ningún "efecto adverso supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización [ESAVI], ni inmediatamente después de la inoculación ni posteriormente".Además, informa que se inició una investigación administrativa para determinar medidas correctivas por lo sucedido y que médicos del área de epidemiología e inmunizaciones de la cartera están en contacto con las familias de los niños para "despejar dudas y hacer el correspondiente seguimiento de cada uno de los casos".Asimismo, el texto señala que si bien la vacuna de Sinovac en Uruguay no se aplica a la población menor de 15 años, sí se está utilizando en otros países en esa población, "en su dosis original [no diluida] desde hace varios meses, sin que se hayan reportado efectos secundarios graves".Uruguay inició a mediados de enero la vacunación contra COVID-19 en niños y niñas de entre 5 y 11 años.

