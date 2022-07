https://mundo.sputniknews.com/20220708/eeuu-siempre-busca-la-hegemonia-militar-cuando-internamente-esta-en-crisis-1127959589.html

"EEUU siempre busca la hegemonía militar cuando internamente está en crisis"

"EEUU siempre busca la hegemonía militar cuando internamente está en crisis"

En el marco de la confrontación entre Rusia y Occidente con motivo de la crisis en Ucrania, el investigador argentino Eduardo Moggia dialogó con GPS... 08.07.2022, Sputnik Mundo

Tras la realización de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, "la estrategia norteamericana se sustenta indudablemente en querer restaurar un mundo unipolar, con Europa subordinada a EEUU a través de esta alianza militar", aseguró Moggia. En ese marco, "la OTAN se ha transformado en un apéndice de la potencia norteamericana, cuyo objetivo es aislar a Rusia y, evidentemente, seguir con eso de que era el guardián del mercado", indicó. Esto es muy peligroso porque "no se sabe en qué puede terminar", añadió.Europa subordina sus intereses a la hegemonía norteamericanaEn lo que concierne a una eventual paralización de la importación de gas ruso, "este planteo de la Unión Europea no es un aspecto sólo económico, sino que está entrando en una fase bastante difícil y esperemos que no tenga un punto de no retorno", indicó Moggia. Entrar en una fase de aislar a Rusia "perjudica a la propia Europa con graves consecuencias", aseveró. La Unión Europea está adoptando una posición equivocada, "combinando la presencia militar al borde de Rusia con la cuestión económica", dijo.Hoy, "el costo de vida ha aumentado en Italia, España, Grecia y Portugal, lo cual es debido a esta política errática de subordinar los intereses europeos a la política internacional del Departamento de Estado de EEUU", sostuvo. En este marco, "Europa no sólo ha perdido autonomía económica y militar, sino también en materia de decisiones, lo cual traerá consecuencias a mediano y largo plazo", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el analista salvadoreño Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre la actualidad en torno a las relaciones entre EEUU y El Salvador.Nuevo encargado de negocios de EEUU critica al Gobierno de BukeleCon la llegada de Patrick Ventrell como nuevo encargado de negocios de EEUU en El Salvador, hay quienes se esperanzan con una mejoría en las conflictivas relaciones bilaterales. Sin embargo, a su arribo el diplomático ratificó el respaldo de Washington a la labor informativa de los medios independientes en el país centroamericano, haciendo alusión a la reciente reforma del Código Penal salvadoreño, que establece duras penas para quienes publiquen información generada por las pandillas.Sobre ello, "la embajada norteamericana ha tenido una incidencia significativa en muchas decisiones del ámbito púbico salvadoreño", señaló. Se ha dicho que muchos fiscales generales se decidieron en la embajada, añadió. Lo importante de Ventrell en su primer mensaje es que "ha venido a contravenir algunas decisiones importantes del Gobierno", concluyó Fagoaga.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la importancia de la Economía Política Internacional para el análisis de la crisis del sistema internacional actual.Medios, políticas y propagandaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el escritor Jorge Majfud, con quien dialogamos sobre el rol de los medios en las relaciones entre EEUU y América Latina, en el marco del encuentro en la Asociación de la prensa uruguaya.

